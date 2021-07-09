CDC籲學校秋天全開 完全接種學生可不戴口罩

CDC 9日頒布校園防疫最新指南，敦促學校今年秋天完全重開，已接種新冠疫苗的學生及老師，今秋新學期開學返回校園上課時，在學校建築內可以不必戴口罩。(美聯社)

美國 疾病管制暨預防中心(CDC)9日頒布校園防疫最新指南，敦促學校今年秋天完全重開，已接種新冠疫苗 的學生及老師，今秋新學期開學返回校園上課時，在學校建築內可以不必戴口罩 ；不過，疾管中心指出，尚未打疫苗的學生則仍須戴口罩。

目前12歲以上青少年已可在美國接種新冠疫苗，但疾管中心並未建議學校強制規定老師或學生必須施打疫苗。至於老師與學校如何辨別哪些學生已經施打疫苗，家長如何確知子女的老師打過疫苗，疾管中心也沒有提供建議措施。

疾管中心疫情指南研擬小組召集人沙伯夏茨(Erin Sauber-Schatz)發表聲明表示：「我們現在處於疫情的新基點，對此我們都感到非常振奮。」

疾管中心新指南包括：

＊下課休息時間(recess)以及絕大多數戶外環境，都不必戴口罩。但還沒打疫苗者若長時間置身擁擠環境底下，例如在場邊看台觀看足球比賽，就應該戴口罩。

＊通風與洗手仍然非常重要。學生與教職人員若身體不舒適，就應留在家裡。

＊病毒檢測對於預防傳染仍然重要，但已經完成接種(fully vaccinated)的民眾不需要接受病毒篩檢。

＊將學生分成小組或人數較少的群體，依然是避免病毒傳播的良好之道。但疾管中心不建議把已打疫苗及未打疫苗的學生直接分開，學校不應該為以學業表現、種族或任何標準的手段幫學生「貼標籤」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)公共衛生教授伊莉莎白‧史都華特(Elizabeth Stuart)指出，疾管中心的新指南將讓校園環境因此改變，「從社交角度來看，可能變成相當尷尬的互動，有些孩子戴著口罩，其他孩子卻沒戴。到底要如何追蹤呢？不應該叫老師們去追蹤哪些孩子應該戴口罩。」

疾管中心指出，學校應持續讓學生與課桌椅保持三呎社交距離，但這項規定不應該成為學生重返教室上課的絆腳石。疾管中心也說，已經完成接種的學生與教職員工之間，並不需要保持社交距離。

沙伯夏茨指出，要落實所有規定將是頗為困難的事，因此疾管中心建議學校以最合理(make the most sense)的角度做決策。

美聯社報導，從符合疫苗施打年齡資格的角度來看，中學校園將面臨的最棘手問題是，某些屆滿12歲的中學生已可打疫苗，但其他學生則仍不符合資格。如果分辨學生是否打疫苗成為校方的沉重負擔，學校主管可能選擇一律規定所有學生繼續戴口罩。

沙伯夏茨說，疾管中心的指南擬定，用意就是為地方層級保留了彈性空間。

美聯社報導，幾個全美規模最大的學區，今秋都將要求所有學生繼續戴口罩。底特律公立學區便規定，所有學生新學期都要繼續戴口罩，除非教室裡所有人都完成接種。費城也規定所有公立學校學生及教職人員在建築物內繼續戴口罩，就連已經打了疫苗也一樣。