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今秋全面復課 教育部長：鼓勵但不強迫學生打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
教育部長卡多納(Miguel Cardona)。美聯社
教育部長卡多納(Miguel Cardona)。美聯社

教育部長卡多納(Miguel Cardona)14日早晨接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，全美公立學校今秋將全面恢復到校上課，雖然教育部鼓勵學生接種新冠疫苗，但不會強迫規定。他表示，有關打疫苗方面的建議，將由美國疾病管制暨預防中心(CDC)或聯邦衛生部等單位決定，教育部的立場是鼓勵學生施打疫苗。

卡多納受訪時說，女兒前幾天接種第二劑新冠疫苗之後，身為一名父親，感覺終於鬆了一口氣。他表示，樂見某些地區在學校附近設立疫苗接種站，讓學生、學生家人能在老師們施打疫苗的相同地點接種。

至於今秋全面復課之際，教育部是否將要求學生必須接種疫苗，卡多納則說，教育部的立場是鼓勵學生施打疫苗，但不會強制規定；有關打疫苗方面的建議，將交由疾管中心或衛生部等專業單位決定。

受到疫情影響，某些學區或學校本學年推出到校上課與遠距上課兩者併行的「混成學習」(Hybrid Learning)模式。不過，卡多納在訪問中說，暑假過後的新學年，「混成學習」將不再是「主要選擇」，所有從幼稚園到高中的公立學校學生，都應該能夠全面恢復進教室上課。

「全美教育統計中心」(National Center for Education Statistics)最新統計顯示，從今年1月以來，提供混成學習或全面到校上課的全美公立學區，比例正在逐漸提高，在幼稚園到八年級(K-8)公立學校當中，今年4月已有超過90%重啟校園。

這份統計顯示，若以年級區分，今年4月間四年級公立學校學生當中，全面恢復到校上課的比例約50%，八年級公立學校學生全面恢復到校上課的比例則約40%。

美國有線電視新聞網報導，卡多納11日在寫給白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的一份備忘錄中指出，今秋公立學校要能全面重啟，目前還有許多工作要做，其中最大的挑戰包括改善學校建築物校舍老舊及通風問題，以及為學生安排上下學的交通問題、確保所有學生擁有教育平權等。

卡多納走訪位於全美九州及華府特區的共計十所學校之後，在備忘錄中寫下考察心得指出，某些學校在重啟校園過程中面臨的困難，可以透過「美國救援法案」(American Rescue Plan)當中的1300億教育預算解決。

卡多納在備忘錄中指出，以公立學校學生目前恢復到校上課的情形來看，有著明顯的族裔差別；今年4月有29%非洲裔學生、26%西語裔學生及40%亞裔學生，雖然學校已經提供到校上課的選項，但仍然選擇繼續遠距上課，相較之下白人學生選擇繼續遠距上課的比例只有13%。

教育部 疫苗 公立學校

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