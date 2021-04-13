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「終於回來了」 金山部分學校重開 布里德親迎學生返校

編譯組／舊金山12日電
舊金山部分公校12日重開，市長布里德一早就到布雷特哈特小學迎接學生。（電視新聞截圖）
舊金山部分公校12日重開，市長布里德一早就到布雷特哈特小學迎接學生。（電視新聞截圖）

在本學年度即將於八周後結束之際，舊金山數千個公立學區家庭12日上午帶著子女重回久違的校園，許多人都發出相同的感慨：終於回來了。

舊金山聯合學區是美國最遲重開學校的學區之一，經過多月的政治紛爭、勞資談判和訴訟，12日終於重開部分學校，包括22所小學和14所幼稚園，預計4月底前會再重開其他71所學校。

舊金山市長布里德（London Breed）12日上午8時30分就等在灣景區的布雷特哈特小學（Bret Harte Elementary School）前，迎接學生回到校園。她說：「真是太不容易了，這是許多人付出許多努力得到的成果。」

布雷特哈特小學12日有八成學生返校，在上課鈴響30分鐘前，家長和學生就已經開始排隊。

舊金山學區第一波返校行動先讓幼稚園、一到二年級的學生回到學校，第二波和第三波將讓小學其他年級和有強烈需求的學生在4月19日到26日之間回到學校。不願回到校園的學生可以維持遠距學習，教師會在下午為這些學生提供網路教學。

由於290名教師獲得醫療豁免資格，可以留在家中遠距教學，不必回到校園面授教學，造成舊金山學區面臨教師短缺的問題。截至上周，學區還缺50名代課教師。

為了解決這個問題，學區正在招聘短期教師，並與外部人力公司合作，希望在未來幾周更多學生回到學校前，能找到足夠的合格教師教學。

華裔家長張太華（Taihua Zhang，音譯）透過翻譯表示，對於四歲的兒子詹姆斯（James）終於可以到學校上課，他覺得鬆了一口氣。他說，他們期待這天到來已經很久了。

張太華表示，12日是詹姆斯到日落區傑佛遜早期教育學校（Jefferson Early Education School）上學的第一天，但他表現得不是那麼興奮。張太華說，妻子因為受訓的關係不在家，他現在獨自帶四個兒子，其他三個兒子還未返校，但少帶一個已經比較輕鬆。

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