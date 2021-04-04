華裔富豪黃馨祥：美國種族歧視無處不在 徹底理想幻滅

擁有洛杉磯時報的黃馨祥撰文表示歧視亞裔無所不在，但要克服它。(Getty Images)

針對亞裔接連的歧視、仇恨犯罪等近日備受關注；在南非出生成長、曾親歷種族隔離時代的華裔億萬富豪黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)表示，踏上曾以為是「自由之地」的美國 後，才發現此地種族歧視 仍「無處不在」，讓他「徹底理想幻滅」，要「認識、接受」這個事實，方能「打破」這一切。

黃馨祥接受有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，出生於南非的他曾經歷過「公開」的種族隔離政策時代；黃馨祥表示，他1977年赴美時「曾認為我們來到了『自由之地』」，但「坦白講，我已經徹底理想幻滅了。」

黃馨祥透露，他在1980年代於加州大學洛杉磯 分校(UCLA)接受外科醫師培訓時，一名教授直接挑明：「我們不喜歡像你這樣的人在這裡」；黃馨祥表示，當時該教授講這句話的時候，可謂相當明目張膽。

黃馨祥表示，這種無意識的偏見及種族歧視，在美國可謂「無處不在」；「很遺憾地，這幾乎是整個國家歷史中固有的一部分」；黃馨祥呼籲：「我們要認識它、接受它，接著是打破它。」

對於日前紐約曼哈頓街頭一65歲亞裔老婦在光天化日下遇襲的事件，黃馨祥對於在場民眾不分膚色族裔皆無人挺身而出，缺少同情而感到「心痛難過」；黃馨祥表示，美國應當「醒悟過來」，因為「這已經成了下一代要解決的事情」。

另一方面，黃馨祥也表示，很「不幸」的，亞洲文化思維傾向於將事情往心裡吞，「作好你的事情，別說話」；黃馨祥表示：「我不認為這種情況可以一直持續下去。」

黃馨祥目前身價約75億元，是世界上最富有的醫生之一，主要財富來自於發明抗癌藥物Abraxane，為生技公司ImmunityBio創辦人兼執董，該生技公司正在研發膠囊式的新冠疫苗以利儲存；黃馨祥在訪談中矢言要兌現他數十年前的諾言，幫助南非乃至非洲脫離流行病的苦海。

此外，黃馨祥擁有洛杉磯時報(Los Angeles Times)、聖地牙哥聯合論壇報(San Diego Union-Tribune)，並持有美國職籃(NBA)洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)部分股份。