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新聞分析／用公器醜化華人 辱亞裔不能成常規

華盛頓記者 許惠敏
達福華人聯盟在Change.org上發起簽名信運動，呼籲達拉斯Carrollton-Farmers Branch學區解雇涉侮辱亞裔的三名老師並向社區道歉。(取材自推特)
達福華人聯盟在Change.org上發起簽名信運動，呼籲達拉斯Carrollton-Farmers Branch學區解雇涉侮辱亞裔的三名老師並向社區道歉。(取材自推特)

一名65歲菲律賓裔婦人本周一在曼哈頓中城一辦公大樓門前突被一壯漢撲倒、踹打，口裡叫囂「妳不屬於這裡」，監視器拍下暴行全程。

「她可能是我自己的母親。」民主黨紐約市長參選人楊安澤感嘆說，他想到同是第一代移民的母親。

兩天後，又一起針對亞裔的霸凌事件發生在達拉斯Carrollton-Farmers Branch學區的Blalack初中。21歲的Joy Lim看到六年級妹妹的社會科考題，擺明拿美國對華人的刻板印象惡意作文章，其心可誅。

Joy Lim拍下考題，上傳推特，迅速引起地方電視台和大達拉斯地區華人的關注；學區總監在壓力下，幾個小時候發了公開信並錄下推特視頻，承認測驗題目「低貶而具傷害力，已對相關三位老師行政停職並調查中。」

「達福華人聯盟」要求學區道歉，解雇出題老師，並上網發起簽名信，已有超過8000人聲援。這個事件沒有人受到肢體暴力，更搆不上「仇恨犯罪」，為何怒火迅速燃燒？為何來自亞裔的反彈如此激烈？

因為，在全美針對亞裔仇恨犯罪事件不斷升高之際，在3月18日發生亞特蘭大三家亞裔經營按摩院被槍手闖進掃射，造成包括六名亞裔婦女在內的8人無辜犧牲後，即使由拜登總統和各地方首長接續高舉反亞裔仇恨暴力旗幟，卻仍有為人師表者，肆無忌憚向學生傳遞扭曲的亞裔刻板印象，藉教育為名行醜化華人之實。

這些利用公器散播歧視種子的教師，「他們，很可能是我子女、弟妹的老師。」

Joy Lim是韓裔，但不認為這只是對華人的侮辱，也是對所有亞裔的重傷。事發至今已整整兩日，對達福華人聯盟所提出的三要求 :「校方開除種族歧視教師」、「學區道歉」與「學區提高對教師的種族敏銳度培訓和素質」，學區仍未回應。

若當納稅人支持的公立教育教師利用公器，肆意歧視、貶低或侮辱「非他族類」的族裔，還能能安坐其位，不受懲罰，這起學區仇視事件不會是個案，而將成為可怕又可悲的社會「常規」(Norms)。

面對層出不窮的仇恨暴力，亞裔不需要同情，亞裔需要的是覺醒，為了你我的父母、子女、弟妹，也為了自己。

亞裔 學區 華人

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