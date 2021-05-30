耶魯首位亞裔女體育主任 秦維姬反歧視為體壇發聲

耶魯大學體育主任秦維姬(右)在青少年時期也曾遭遇種族歧視，如今勇敢為亞裔發聲。(取自耶魯大學網站)

耶魯大學 體育主任秦維姬(Victoria “Vicky” Chun，音譯)是該校歷來首位亞裔 和首位女性體育主任，也是唯一擁有「年度愛國者聯盟球員」(Patriot League player)和「年度最佳教練」兩項榮譽的運動員；然而面對新冠疫情期間層不出窮的反亞裔仇恨攻擊，生長於南加州、父母來自中國的她，決定首度站出來公開談論自己所面臨的系統性種族歧視 。

秦維姬4月與同為亞裔體育主任的秦派特(Pat Chun，音譯)和哈克桃森(Amy Huchthausen)共同創立「美國亞太裔運動員聯盟」(4AAPI)，旨在提昇亞太裔在大學運動及其他體育運動的代表性，支持、指導和鼓勵有志從事體育事業的亞太裔社區人士。

現年52歲的秦維姬回憶自己青少年時期，有人對她使用種族歧視字眼、故意說破爛英語嘲笑她、有人叫她滾回自己的國家，儘管美國是她唯一知道的家鄉；她說，「有人對著我拉長雙眼，說些貶抑的話。我試著把這些負面影響藏在心底，但隨著反亞裔仇恨犯罪增加，那些不美好的回憶都被喚了出來。」

再多的榮耀，也無法讓秦維姬躲開疫情下的反亞裔歧視黑暗期情緒陰霾，因為不時擔心自己、家人及亞裔血統好友的安危福祉，她還曾在朋友圈尋求支持。「真的很難，我沒想到自己會為這些事情掉淚，」秦維姬說，「我想，在移民家庭長大，把這些東西擱下、不去談論它，一直是我們的天性。」

秦維姬提到年少時受父母嚴格管教，成績全拿A是應該的，因此，當她告訴父母自己打算從事體育，接下來有十年左右時間，父母一直拿紙上求職廣告給她看，「甚至連洗碗工都有，因為他們不了解運動也可以是工作。」

最後，感謝華裔籃球員林書豪(Jeremy Lin)在2011-12年NBA職籃賽季掀起「林來瘋」，以及他不斷公開倡議擴大亞裔代表性，不但父母對運動員生涯改觀，也促使秦維姬重新看待自己的職涯發展，從排球教練走向體育管理之路。

秦維姬先在母校柯蓋德大學 (Colgate University)擔任體育主任，2018年獲聘為耶魯大學體育主任，隨著影響力倍增，她承擔了更多責任，開始就亞裔經歷有關的話題發表講話，談論亞裔過去如何在體育運動歷史上受限。

她說，過去一年的疫情期間，她也曾為了不想引人注意她是華裔戴口罩，刻意把口罩藏起來。最近她與亞裔運動員學生談過後，才發現大家都有相同的憂慮，而這樣的問題一直沒有被正視。