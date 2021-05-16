吹響黃口哨 50社團16城示威 促眾院通過反亞裔仇恨法

參與華府集會的民眾身穿「對仇恨零容忍」的T恤，高喊「我們屬於美國！」，並吹響黃色口哨，象徵亞裔面對仇恨不會沉默。（記者張筠 / 攝影）

為反對亞裔仇恨犯罪 並呼籲國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案，逾50個社團15日在全美16個城市「團結反抗仇恨」(Unity Against Hate)示威，大華府 許多亞裔民眾和維權團體當日也在位於國會和白宮之間的自由廣場(Freedom Plaza)集會，穿著「對仇恨零容忍」的白T恤，吹響黃色口哨反對亞裔仇恨犯罪，並以此呼籲亞裔群體對任何仇恨或歧視都不要沉默。

前日裔國會眾議員麥克·本田提醒亞裔群體，首先要消除自己的偏見，才能團結其他族裔共同反對仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）

當天出席華府集會還包括夏威夷聯邦眾議員卡西里、全美亞裔總商會會長董繼玲，馬州、維州的多名州議員，以及華府市長辦公室的亞裔代表。（記者張筠 / 攝影）

大華府眾多維權團體和民選官員15日出席「團結反抗仇恨」集會，呼籲國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案；馬州華裔參議員李鳳遷(Susan Lee)表示，新冠疫情肆虐一年多來，亞裔面對的是雙重危機，不僅要對抗看不見的新冠病毒，更要提防隨時可能發生的暴力和仇恨。

參與華府集會的民眾身穿「對仇恨零容忍」的T恤，高喊「我們屬於美國！」(We Belong!)；維權團體「黃口哨」(Yellow Whistle)在現場發放黃色口哨，負責人盧宇晨說，「黃色經常是仇恨者用來歧視亞裔的字眼，但我們絕不會忍氣吞聲」。

為反對亞裔仇恨犯罪並呼籲國會眾院盡快通過反亞裔仇恨法案，逾50個社團15日在全美16個城市「團結反抗仇恨」示威。（記者張筠 / 攝影）

華府亞裔群體15日在白宮和國會間集會，反對仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）

盧宇晨說，口哨相比辣椒水和其他武器更有力量，若受到攻擊就吹響哨聲，將仇恨犯罪公之於眾，而聽到哨音的民眾也應團結，不同族裔互相幫助，才能消除仇恨犯罪；她說，亞裔也是推動美國發展的重要群體，有被保護的權力，面對仇恨攻擊也有反抗的權利。

「華府台裔美國人」(TAP-DC)社區主席沈茂菁結合自身成長經歷，表示反對仇恨犯罪非常緊迫，她從小就因午餐帶了粽子、餃子等食物被同學嘲笑，近幾年她的家也被人惡意攻擊，「有過被人仇恨和歧視的經驗，就很能體會其他受害者的感受，因此更迫切地希望能團結社區，讓更多人重視此事，並懂得如何保護自己。」

日裔前國會眾議員麥克·本田(Mike Honda)表示，仇恨並非人與生俱來的心態或行為，而是後天學來的，近日美國頻發的反亞裔仇恨犯罪與前總統的言論脫不開干係，但亞裔也不要忘記反省自己，「我們首先要消除偏見，才能團結其他族裔，共同反對仇恨犯罪。」

華府集會選址白宮和國會中間，除了督促立法者盡快通過保護亞裔的法案，更是為提高亞裔的可見度。（記者張筠 / 攝影）

出席華府集會的還包括夏威夷聯邦眾議員卡西里(Kai Kahele)、全美亞裔總商會(ACE)會長董繼玲，馬州、維州的多名州議員以及華府市長辦公室的亞裔代表。