亞裔美國人基金會成立 林書豪影片相挺 哈登也發聲

美國 社會深陷疫情衝擊下導致亞裔 歧視問題加劇,近期仇恨暴力事件頻傳,《時人雜誌》近期就獨家報導,以對抗為目的的「亞裔美國人基金會」(The Asian American Foundation)宣布成立,同時也獲得NBA球員站台。

包括像林書豪 、杜蘭特(Kevin Durant)與哈登(James Harden)都透過影片現身相挺,「亞裔美國人基金會」宣布宗旨為針對亞裔與太平洋島嶼社群,盼提昇關注、增加代表參與還有教育機會,目前更已獲得2億5000萬美元捐款。

此外,「亞裔美國人基金會」董事會成員則由多位知名企業家組成,包括籃網老闆蔡崇信還有像雅虎創辦人楊致遠等人,至於顧問委員會底下也包括林書豪本人,以及像是前世界銀行行長金墉、萊斯(Condoleezza Rice)等人。

Lisa Ling, Naomi Osaka, Jeremy Lin, Kevin Durant, and More Help Launch The Asian American Foundation https://t.co/b0pciZwXyk