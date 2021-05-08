亞裔美國人基金會成立 林書豪影片相挺 哈登也發聲

林書豪。（Getty Images）

美國 社會深陷疫情衝擊下導致亞裔 歧視問題加劇，近期仇恨暴力事件頻傳，《時人雜誌》近期就獨家報導，以對抗為目的的「亞裔美國人基金會」(The Asian American Foundation)宣布成立，同時也獲得NBA球員站台。

包括像林書豪 、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登（James Harden）都透過影片現身相挺，「亞裔美國人基金會」宣布宗旨為針對亞裔與太平洋島嶼社群，盼提昇關注、增加代表參與還有教育機會，目前更已獲得2億5000萬美元捐款。

此外，「亞裔美國人基金會」董事會成員則由多位知名企業家組成，包括籃網老闆蔡崇信還有像雅虎創辦人楊致遠等人，至於顧問委員會底下也包括林書豪本人，以及像是前世界銀行行長金墉、萊斯（Condoleezza Rice）等人。