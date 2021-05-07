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參院壓倒性通過後 反仇恨亞裔案 眾院也將表決

編譯郭宣含／綜合6日電
在德州休士頓的反歧視亞裔、反仇恨犯罪活動中，莎莉一人獨自舉牌抗議。(Getty Images)
在德州休士頓的反歧視亞裔、反仇恨犯罪活動中，莎莉一人獨自舉牌抗議。(Getty Images)

「反仇恨亞太裔犯罪法案」4月在參院獲兩黨壓倒性通過後，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)6日也宣布，眾院擬在5月17日表決因應亞裔美國人面臨仇恨犯罪的法案。

眾院提出此法案之際，亞裔美國人正面臨新冠疫情期間與日俱增的仇恨犯罪。

眾院法案將提供聯邦政府協助，以處理近期大幅增加的反仇恨亞太犯罪事件；司法部也會增設負責迅速審理仇恨犯罪事件的專人；州與地方政府也會收到指南，以便更輕易通報仇恨犯罪；該法案也會擴大公眾教育，增加相關意識並加強協助受害人。

「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)團體6日表示，3月19日至31日期間，他們一共接獲6603件反亞太裔美國人的仇恨事件；而且近65%的仇恨事件針對亞裔女性。

眾院擬在17日表決此法案，參院已於4月以94比1票通過反仇恨亞太裔法案，當時經過一輪協商後，該法案獲得共和黨人支持。

亞特蘭大按摩院槍殺案後，民眾集會抗議歧視亞裔；「反亞太裔仇恨犯罪法案」在參院壓倒...
亞特蘭大按摩院槍殺案後，民眾集會抗議歧視亞裔；「反亞太裔仇恨犯罪法案」在參院壓倒性通過後，眾院17日將表決。(路透)

參院4月通過「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，其中未使用將反亞太仇恨犯罪與新冠肺炎掛鉤的用語，但仍明確指出亞太裔社區；該法案也涵蓋「賈巴拉-海耶爾禁止仇恨法案」(Jabara-Heyer NO HATE Act)中的用詞，讓司法部長可以下令州與地方政府協助通報仇恨犯罪。

霍耶表示，眾院將採納國會亞太裔黨團(CAPAC)主席趙美心(Judy Chu)的決議書，譴責喬治亞州一名白人連續在三家按摩院濫射造成八死的事件。

霍耶指出，眾院可能考慮提出追加經費法案，以因應國會維安升級的需求，另外也可能成立委員會調查1月6日國會暴動事件。

眾院 仇恨犯罪 美國

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