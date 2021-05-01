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亞太裔傳統月 拜登發聲挺亞裔 允助對抗種族暴力

編譯洪毅／綜合30日電
五月是「亞太裔傳統月」，拜登總統在4月30日發布聲明中表示，政府與亞太裔群體站在一起；圖為拜登30日赴費城出席美鐵公司創立50周年慶祝活動。(Getty Images)
五月是「亞太裔傳統月」，拜登總統在4月30日發布聲明中表示，政府與亞太裔群體站在一起；圖為拜登30日赴費城出席美鐵公司創立50周年慶祝活動。(Getty Images)

五月是美國「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，對於近來增加的亞裔仇恨事件，拜登總統在4月30日發布的聲明中表示，政府與亞太裔群體站在一起，譴責暴力事件，並矢言促進平等；另一方面，拜登也在當日的專訪中表示，不認為美國人是「種族主義者」，非裔問題是歷史因素使然。

拜登在聲明中表示，亞太裔群體十分多元，沒有屬於此群體的「單一敘事」，不過這不單豐富了美國的多元文化，更強化了美國在全球的領導地位。

該聲明表示，從鋪設鐵路到下田勞動，亞太裔社群已根植於美國的歷史中，政府更要讚揚當今亞太裔社群在科學技術、文教法律等方方面面的貢獻，特別是當前疫情中站第一線的醫療人員等；故若忽視亞太裔的貢獻，就不能完整述說「美國故事」。

聲明接著表示，亞太裔雖然有卓越成就，仍面臨經濟、醫療、教育、安全等方面的系統性障礙，使「美國夢」仍難達成；尤其是當前疫情，助長的反亞裔的騷擾、暴力事件，以及越發明顯的仇恨情緒，讓亞裔處於恐懼之中。

聲明表示，美國為亞特蘭大槍擊案及其他暴力事件收害者表示哀悼；聲明表示，反亞裔偏見是「錯誤且非美國」的，政府將持續與亞太裔站在一起，譴責、防範暴力事件，政府將持續推動對亞太裔的包容，及屬於亞太裔的歸屬感，並全力促進種族正義。

此外，拜登在接受國家廣播公司(NBC)節目「今日秀」(Today Show)表示，不認為美國人是「種族主義者」，是因為過去400年來，從奴隸制到吉姆克勞法(Jim Crow)，對非裔民眾再教育、醫療保健，以及各種機會上「遠遠落後」，才造成當今的問題。

拜登此談話旨在回應非裔共和黨籍參院議員史考特(Tim Scott)；日前史考特示警，當前一系列應對種族歧視的作為，恐怕實情是以「另一種歧視」來達成，是「開倒車」的作法。

五月是「亞太裔傳統月」，拜登總統在4月30日發布聲明中表示，政府與亞太裔群體站在...
五月是「亞太裔傳統月」，拜登總統在4月30日發布聲明中表示，政府與亞太裔群體站在一起；圖為拜登30日赴費城出席美鐵公司創立50周年慶祝活動。(美聯社)

美國 拜登 亞裔

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