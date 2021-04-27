華商145年前聯合陳情信曝光…仇華街頭攻擊 百年沒改善

1876年舊金山六家華人公司向警局局長發出抗議信。(特派員黃惠玲╱翻攝)

芝加哥美洲華裔 博物館正舉辦中華美食系列展，展品中包括一封1876年舊金山六家華人 公司發給當地警局的抗議信，「這封信針對當年發生多起華人於街道無故受攻擊，呼籲警方重視並公平處理」，推廣認識華裔歷史多年的梅素蘭說，「145年前發生的事件竟與現在華人遭遇如此相似」，唯有讓更多人了解在美華裔歷史，才能讓這些歧視言行終止。

美洲華裔博物館館長劉振斌表示，這封抗議信件是博物館研究人員在收集中餐館 系列展品時所發現，他說，自己投入華裔歷史研究已很長時間，直到籌備這次展覽時，才透過研究人員提供，第一次看到這封信，「非常驚訝，經過100多年，仇華攻擊沒有改善」。

陳情金山警察局 6公司具名

這封由陽和、寧陽、岡州、合和、人和與三邑六家公司具名寫給舊金山警察局局長的抗議信提到，華人在舊金山街道行走時，經常會無故遭遇襲擊，然而攻擊者卻鮮少被警察逮捕，華人若抵抗卻會被捕，甚至面臨罰款或牢獄之災。

信中還說，舊金山這座偉大城市，街頭卻散布仇恨華人的煽動性言論，導致華人受到無端攻擊，而這些襲擊卻沒有受到懲罰，如果這些事情繼續不管制，或將帶來針對華人的血腥暴亂。

對比目前華人挑戰 驚人相似

梅素蘭說，她讀到這封抗議信時，對照目前華人所面對的挑戰幾乎令人震驚的相似，她表示，中餐館老闆早在1882年「排華法案」前就已經展開過維權行動，1852年，舊金山便有中餐館老闆發函加州州長，要求華人與其他族裔一樣享有平權，並呼籲取消對亞裔移民的阻止或限制。

芝加哥美洲華裔博物館中餐歷史展覽策畫主席梅素蘭。(特派員黃惠玲╱攝影)

她說，隨著高檔中餐館的成功，華人移民政策於1915年曾有所改變，餐館老闆終於能以「商人」身分被接納，可以合法移民到美國，當年法庭規定只有高檔中餐館的主要投資人可以在移民局取得身分，這些投資人還必須具有全職管理餐館一年以上經驗，且不得從事收銀、服務等日常營運工作。

華裔博物館研究員史丹姆(Andrea Stamm)說，1870年美國施行「歸化法」，華人根本無法取得身分，且華人簽署的文件必須有兩個人的共同連署才能生效，芝加哥第一家高檔中餐館「瓊彩樓」，也迫於此法，業主陳宏勳與兩名白人律師共同簽署文件，此法直到1952年，才由最高法院裁定違憲。