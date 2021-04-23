社會包容擴大 部分亞裔捨棄英文名、重拾傳統

近年許多亞裔開始重拾亞裔的名字與傳統，不取英文名。圖為舊金山華埠居民。(Getty Images)

許多亞裔 經常在亞洲與美國名字之間轉換，亞裔在19世紀常用英文名字，或將原名發音或拼字改成更適合講英語者拼讀的名字，一部分是害怕面臨種族歧視和仇外心理；但隨著過去十年輿論轉變，更多人疾呼多元化、擴大包容與代表，許多亞裔開始重拾亞裔名字與傳統。

有線電視新聞網(CNN)報導，29歲苗族(Hmong)藝術家的法定名字是珍妮佛(Jennifer)，這是老師和老闆稱呼她的名字，也是她在「白人場合」使用的名字；她的中間名Tshab在苗族語表示「新」的意思，社區裡的親友則以此稱呼。

她表示：「當我是珍妮佛時，我覺得像在角色扮演，跟白人同化且有美國夢的那種人。」她認為Tshab和珍妮佛兩種角色的關係緊張，而且生活也不同。

CNN報導，亞裔長期以來使用英式名字來配合講英語人士，19世紀尤其流行，一部分是因為當時他們害怕遭種族歧視和面臨仇外。

根據美國公民 及移民 服務局(USCIS)，1800年代末期至20世紀的第一大波赴美移民潮以來，許多亞裔便使用英文名，這種作法在猶太裔和歐洲裔移民也很常見。

改名的原因有很多，但主要是因為方便；講英語人士常念不出或拼不出非英語人士的名字，許多移民覺得選一個新的美國名更簡單；此外也有財務動機，移民開店，會覺得有個英文名字更容易吸引到顧客。

USCIS前歷史學者史密斯(Marian Smith)在其2005年論文中指出，只要能讓早期亞裔移民能更順遂圓美國夢，就被視為正確做法。

不過光是追尋美國夢無法完全呈現移民面臨的黑暗面，亞裔到美國後就常遭妖魔化、剝削、歧視；因此同化或改名被視為一種生存技能。

國家與種族緊張關係也因此衍生，CNN報導，適應或與自己的亞裔名妥協得付出心理代價；因為名字並非任意拼字或發音，其代表多種語言、文化、社會族裔圈，涵蓋多種身分元素。

就珍妮佛或Tshab而言，她念大學後決定只用Tshab，她表示這讓她有種賦權感，讓她的傳統、苗族語、父母來美國的經歷都獲正視。

史密斯表示，20世紀末期開始有一群亞裔採用新名字，一部分是因為系統自動化，只能輸入一種法定名字，另一個更大的原因則是社會變遷；大家更勇於指出歧視或仇外的情況，美國更願意支持多元文化和看法，社會壓力也減輕。

對部分人而言，更多亞裔因此重新尋根，嘗試了解家族長輩的母語，或者拜訪祖籍地並重新連接該文化。