保護亞裔 參院94：1壓倒性通過反仇亞法案

聯邦參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案,參院多數黨領袖舒默(中)表示,美國不包容任何針對亞裔的偏見或仇恨。(路透)

聯邦參院22日以壓倒性多數通過反亞裔 仇恨法案,該法案將加快司法部對新冠疫情相關的族裔歧視 和仇恨犯罪 調查,限制執法機構使用歧視性文字以及調動各地資源,抵制仇恨犯罪,法案將交拜登總統簽字。

共和黨霍利 唯一的反對票

參院以94比1票通過「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act),唯一的反對票來自密蘇里州的共和黨籍議員霍利(Josh Hawley)。

該法案由夏威夷州的民主黨籍日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono)與紐約州華裔眾議員孟昭文(Grace Meng)發起,旨在保護亞裔群體免受更多仇恨和暴力攻擊,並指示司法部加快調查與新冠疫情有關的仇恨犯罪,為地方執法機構提供更多支援,因應針對亞裔的暴力攻擊。

法案也限制執法機構使用帶有歧視性的字眼,指示司法部和聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)制定更明確的執法指南。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)表示,族裔歧視是美國長久以來面臨的問題,新冠疫情後針對亞裔的仇恨變本加厲,該法案通過證明參院有能力終結仇恨犯罪,也向歧視分子表明,仇恨在美國無立足之地,美國不包容任何針對亞裔的偏見或仇恨。

廣野慶子說,法案讓亞太裔群體能更明確了解「我們與他們並肩」抵抗仇恨犯罪,幫助他們破除恐懼,免受更多身心之害。

根據加州聖貝納迪諾大學仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)近期在16個大城市的調查研究報告,2020年3月後,全美針對亞裔的仇恨犯罪數量增長近1.5倍,許多亞太裔民選官員也表示近幾個月的生活缺乏安全感。

孟昭文22日表示,反亞裔仇恨法案通過,將讓大量家庭重新獲得安寧,孩子不用擔心父母出行遇害,家長也不用擔憂兒孫的成長,也能加快各地統計亞裔群體受到的攻擊,執法機關更準確描述和紀錄,集中資源調查針對亞裔的仇恨犯罪,也有利於解決其他族裔歧視的問題,成為更多元穩定且安全的社會。