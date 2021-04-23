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保護亞裔 參院94：1壓倒性通過反仇亞法案

記者張筠／華盛頓報導
聯邦參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案，參院多數黨領袖舒默(中)表示，美國不包容任何針對亞裔的偏見或仇恨。(路透)
聯邦參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案，參院多數黨領袖舒默(中)表示，美國不包容任何針對亞裔的偏見或仇恨。(路透)

聯邦參院22日以壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案，該法案將加快司法部對新冠疫情相關的族裔歧視仇恨犯罪調查，限制執法機構使用歧視性文字以及調動各地資源，抵制仇恨犯罪，法案將交拜登總統簽字。

共和黨霍利 唯一的反對票

參院以94比1票通過「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)，唯一的反對票來自密蘇里州的共和黨籍議員霍利(Josh Hawley)。

該法案由夏威夷州的民主黨籍日裔參議員廣野慶子(Mazie Hirono)與紐約州華裔眾議員孟昭文(Grace Meng)發起，旨在保護亞裔群體免受更多仇恨和暴力攻擊，並指示司法部加快調查與新冠疫情有關的仇恨犯罪，為地方執法機構提供更多支援，因應針對亞裔的暴力攻擊。

法案也限制執法機構使用帶有歧視性的字眼，指示司法部和聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)制定更明確的執法指南。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schummer)表示，族裔歧視是美國長久以來面臨的問題，新冠疫情後針對亞裔的仇恨變本加厲，該法案通過證明參院有能力終結仇恨犯罪，也向歧視分子表明，仇恨在美國無立足之地，美國不包容任何針對亞裔的偏見或仇恨。

廣野慶子說，法案讓亞太裔群體能更明確了解「我們與他們並肩」抵抗仇恨犯罪，幫助他們破除恐懼，免受更多身心之害。

根據加州聖貝納迪諾大學仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)近期在16個大城市的調查研究報告，2020年3月後，全美針對亞裔的仇恨犯罪數量增長近1.5倍，許多亞太裔民選官員也表示近幾個月的生活缺乏安全感。

孟昭文22日表示，反亞裔仇恨法案通過，將讓大量家庭重新獲得安寧，孩子不用擔心父母出行遇害，家長也不用擔憂兒孫的成長，也能加快各地統計亞裔群體受到的攻擊，執法機關更準確描述和紀錄，集中資源調查針對亞裔的仇恨犯罪，也有利於解決其他族裔歧視的問題，成為更多元穩定且安全的社會。

亞裔 仇恨犯罪 歧視

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