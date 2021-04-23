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曾以為安靜就能實現美國夢…亞裔發聲：爭取應得尊重

編譯洪毅／綜合22日電
曾經認為只要默默耕耘就能實現「美國夢」的亞裔，現在逐漸打破沉默，爭取應得的尊重。圖為紐約市長華裔參選人楊安澤本月5日在造勢活動中，譴責仇恨亞裔的行為。(Getty Images)
曾經認為只要默默耕耘就能實現「美國夢」的亞裔，現在逐漸打破沉默，爭取應得的尊重。圖為紐約市長華裔參選人楊安澤本月5日在造勢活動中，譴責仇恨亞裔的行為。(Getty Images)

新冠疫情爆發後，亞裔受歧視的現象浮上檯面，事實上，不論是冷冰冰統計數字，還是一些民眾的親身體驗，甚至是菁英階層的經驗，都可感到亞裔一直受到歧視；而曾經認為只要默默耕耘就能實現「美國夢」的亞裔，也逐漸打破沉默，爭取應得的尊重。

「華爾街日報」報導，雖然美國近年來一直倡導族裔平等，但亞裔始終是被忽視的一群；由亞太商界領袖組成的組織Ascend主席莫安娜(Anna Mok，以下均音譯)就表示，企業界認為亞裔是「模範少數」，掩蓋亞裔受到的經濟不平等及種族歧視，也被各種促進族群平等的項目所忽視。

亞裔固然是收入最高族群之一，但收入差異也最大；此外，雖然亞裔教育程度較高，也較容易找到工作，但越高階的職位，亞裔比率卻越低，例如臉書高達44%員工是亞裔，亞裔只占主管職的25%。

領英(LinkedIn)法務副總房亨利(Henry Fong)就表示，華裔在美國被視為「好螺絲釘」，卻不夠格成為領導者。

曾在微軟工作的數據分析商Promethium創辦人賴柯西(Kaycee Lai)表示，他剛進入業界時，曾有意隱藏自己的亞裔身分，例如買珍珠奶茶時，謊稱喝的是咖啡，因為「非常長時間以來，亞裔都認為只要閉嘴、別太招搖，就能實現『美國夢』。」

但種族歧視一直存在；美妝公司Eos行銷長姜昭瑛(Soyoung Kang)說，她曾走在街上遭人砸雞蛋；新創企業Kamo Digital Solutions創辦人馬凱恩(Kane Ma)則表示，他剛畢業時曾遭人毆打，對方還笑他為何不用「功夫」還擊，並稱「白人就是比較強」；臉書營銷主管戶田艾瑞克(Eric Toda)也表示，一個白人會以「不像亞洲人」當作是對他的讚美。

由於亞裔仇恨事件越來越多，許多亞裔不再沉默，站出來喊話稱自己「既生氣害怕又無力」；姜昭瑛表示，能夠與同事分享她的遭遇真能夠有所抒發；馬凱恩則呼籲「盡管說出來，讓大家知道仇恨是真真切切的存在」。

Pinterest全球體驗營銷主管李朱迪(Judy Lee)表示，她從小受的教育就是少談種族主義，但只要她沉默，她的員工也會沉默，而「發聲永遠不嫌遲」。

亞裔 種族歧視 美國

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