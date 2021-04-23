丕優調查：逾8成亞裔 認為仇亞暴力正在增加

去年3月以來，全美針對亞裔的仇恨犯罪數量增長近1.5倍，人們生活缺乏安全感。圖為舊金山市亞裔集會示威，喊出「不再啞忍」口號。(Getty Images)

新冠疫情 大流行一年多後，隨之而來的是針對亞裔 的種族歧視及仇外心理持續高漲，最新調查顯示，超過八成亞裔認為，針對他們的暴力行為正在增加。

亞特蘭大3月16日發生按摩院槍擊案八名受害者中有六人為亞裔後，丕優研究中心(Pew Research Center)4月5日至11日訪問352名亞裔成年人，結果發現有81%受訪者認為針對亞裔的暴力行為正在增加。

丕優在民調中，把五種行為列作種族主義 ，結果有45%表示，自新冠疫情爆發後，最少經歷過其中一項。其中32%擔心受威脅或遭襲擊；27%表示有些人做出的行為讓他周圍的人感到不舒服； 27%曾遭受種族侮辱或嘲笑；16%遭人說要返回自己的祖籍國；14%因為新冠疫情爆發而遭到指責。

受訪者接受丕優調查時，給出了不少理由認為反亞裔的種族主義及暴力有所增加，包括前總統川普對新冠病毒起源於中國的種族主義描述、種族主義一直都存在，以及亞裔歷來都是替罪羊等等。

值得注意的是，加州州立大學仇恨與極端主義研究中心3月份發布的分析報告指出，2020年全美的仇恨犯罪總數下降7%，但針對亞裔的仇恨犯罪卻增加150%，說明了亞裔成為仇恨的主要目標。

丕優的調查顯示，71%成年人說目擊亞裔遭歧視；只有32%亞裔成年人說，曾獲得一些人對他們表示支持。

古卡尼認為僅有三分一對亞裔的支持實在太少，質疑鄰居、朋友及社區成員都冷眼旁觀。

根據「停止反亞裔仇恨」的數據，大多數仇恨事件是在企業及公眾場合發生，許多維權團體鼓勵民眾參加免費培訓，應對當前的仇恨事件。