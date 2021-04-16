參院反仇視亞裔案19日表決 民主黨謀跨黨合作

參院多數黨領袖舒默(左)15日說，參院下周將就民主黨提出的「新冠疫情仇恨犯罪法案」投票。(Getty Images)

參院 14日以92票對6票壓倒性贊成就反仇視亞裔 推進立法後，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)15日表示，參院19日將就有關法案表決，並期望與正在考慮多項修正案的少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)合作。

舒默在參院發言說，期望與麥康諾在相關委員會上磋商，找到適當數量、合理、貼切，非陷阱性的修正案，供參院審議。

由於參院以壓倒性贊成推動立法，因此可以使聯邦政府能就仇恨亞裔犯罪加快作出反應，並加強對各州及地方政府的仇恨犯罪作出指導。

儘管共和黨 人對有關法案提出一些擔憂，但參院兩黨領導層最終達成協議，共和黨參議員可提出修正，以換取同意推進該法案。目前，共和黨人已提出20多個修正案。

其中一個是由民主黨的布魯門索(Richard Blumenthal)與共和黨的莫朗(Jerry Moran)共同提出的跨黨派修正案，要求聯邦向各州及地方政府撥款，改善仇恨犯罪。共和黨籍的蘇珊·柯林斯(Susan Collins)也提出修正，她較早時不同意將仇恨犯罪與新冠疫情聯繫在一起。

舒默表示，民主黨會以兩黨聯手的方式，與莫朗、柯林斯等議員合作，相信應可在下周完成立法。

提出該法案之一的民主黨參議員慶野慶子(Mazie Hirono)15日向媒體表示，迄今與柯林斯的合作仍然不錯，也會接受布魯門索與莫朗的修正案。不過她指出，有許多正在商討的修正案，根本與法案的目的無關。

共和黨的霍利(Josh Hawley)是六名反對推動法案的參議員之一，他批評法案範圍廣泛，幾無限制。他希望有人提出修正案，將範圍縮小。

上月亞特蘭大發生針對亞裔的槍擊事件，造成八人死亡，其中六人是亞裔婦女，促使參院就反仇視亞裔立法。過去一年，反亞裔仇恨犯罪的案件也大幅增加，被指與新冠疫情有關。