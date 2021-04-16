亞裔議員晤拜登 促嚴打歧視、不平等

拜登總統15日在白宮會見國會亞太裔黨團(CAPAC)議員，亞裔眾、參議員敦促拜登採取更多行動，打擊針對亞太裔社區的歧視與不平等。(歐新社)

國會參院 表決同意聽取「新冠仇恨犯罪 法案」(COVID-19 Hate Crime Act)之際，拜登 總統15日在白宮會見國會亞太裔黨團(CAPAC)議員時表示，他和副總統賀錦麗為該法案在參院獲得壓倒性票數感到鼓舞(heartened)，與會者並敦促拜登，對打擊針對亞太裔社區的歧視與不平等，採取更多行動。

拜登與賀錦麗15日在白宮橢圓形辦公室，會見CAPAC主席趙美心、副主席孟昭文、高野(Mark Takano)、松井桃樂絲(Doris Matsui)和卡赫勒(Kaiali'i Kahele)等五名眾議員，以及日裔廣野慶子(Mazie Hirono)和華裔譚美(Tammy Duckworth)參議員。

今年以來針對亞裔的仇恨犯罪不斷，但全美18個州仍未強制要求上報仇恨犯罪數據，另有三個州還未對仇恨犯罪立法。圖為舊金山市民眾14日示威，要求終止仇恨亞裔。(Getty Images)

拜登政府此前因內閣缺少亞太裔閣員遭譚美和廣野慶子批評，兩人上月還表示，若拜登不任命更多亞太裔，將在參院對他的其他人事表示反對。

白宮14日則宣布，任命日裔森次艾莉卡(Erika Moritsugu)擔任亞太裔聯絡員(liaison)，她曾是歐巴馬政府時期的聯邦住房與城市發展部助理部長。

國會參院14日罕見以92比6的兩黨共識表決，通過動議聽取「新冠仇恨犯罪法案」，之後兩黨就法案開啟辯論；該法案參院版本由民主黨參議員廣野慶子提出，眾院版本由民主黨眾議員孟昭文提出，旨在打擊針對亞裔的仇恨犯罪與歧視。

「這很重要，我都以為通過了。」拜登在會上說，「我們需要與亞太裔社區站在一起，採取該做的政府回應。」他提及上任後簽署的首項關乎種族平等的行政令，指這是他的目標。

與會議員表示，她們當面要求拜登就打擊歧視和不平等採取更多行動，並從住房到健保差異，從移民到拜登政府的亞裔官員代表等，多方面探討亞裔關心的政策議題。

今年以來亞裔受攻擊事件不斷，圖為加州園林市一所學校學校教授學生防身自衛。(路透)

趙美心說，此次會談很有成效，談到反亞裔仇恨犯罪與任命亞太裔等議題，希望確保司法部利用所有資源應對仇恨犯罪；她指出，目前18個州仍未強制要求上報仇恨犯罪數據，另有三個州還沒有仇恨犯罪的相關法規。

「新冠仇恨犯罪法案」要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求給各州及地方執法機構提供指導，以建立提供多語言支持的線上舉報系統，讓不同社區感到更安全去上報仇恨犯罪，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪等；參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)表示將與共和黨協商修改條款，預計參院將在下周通過該法案。