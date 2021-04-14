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民主黨力推新冠仇恨犯罪法案 拜登國會演說談不談成焦點

記者羅曉媛、顏伶如／綜合報導
夏威夷州國會參議員廣野慶子提出的「新冠仇恨犯罪法案」，要求司法部設置審視新冠疫情仇恨犯罪的專員。(美聯社)
夏威夷州國會參議員廣野慶子提出的「新冠仇恨犯罪法案」，要求司法部設置審視新冠疫情仇恨犯罪的專員。(美聯社)

美國發生新冠疫情後，亞太裔民眾遭受歧視、攻擊事件頻傳，民主黨籍夏威夷州聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)，紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)聯手提出要求司法部必須加速審理疫情相關仇恨犯罪的「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)，但迄今並沒有任何共和黨籍國會議員參與連署。

國會民主黨13日就這項法案舉行記者會，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、孟昭文等人呼籲兩黨攜手反擊仇恨與暴力，爭取本周通過這項法案。

波洛西3日邀請拜登總統28日參與國會聯席會議發表演說，這將是拜登就任總統後，首次到國會發表演說。國會山莊報報導，一般來說，新總統都會在上任幾周內就赴國會發表首場演說；受限疫情，拜登的國會演說一拖再拖。

美聯社報導，這場演講可能與過去不同，國會雖未公布演講細節，但拜登已在多次演說中提到反歧視亞裔的議題。

「新冠疫情仇恨犯罪法案」法案要求司法部指派專員，加快對疫情相關的仇恨犯罪的審查；要求協助各州及地方執法機構建立提供多語言支持的線上舉報系統，同時加強培訓，讓地方執法機構知道如何更有效地調查這類犯罪。

孟昭文說，疫情爆發以來，亞裔社區在抗擊兩種病毒：新冠病毒和反亞裔仇恨；該法案採納了過去一年多來，她從亞裔社區聽聞的親身經歷與意見，將簡化通報仇恨犯罪的過程，便利更多人上報有助當局掌握更全面的資料和數據，以指導後續提供資源協助。

孟昭文表示，打擊仇恨不該成為黨派問題，而是關乎所有美國人的安全，關乎人們的生活以及活得安全的權利；她說，兩黨應攜手反擊仇恨與暴力，明確表態「夠了就是夠了」(enough is enough)，「我們必須展現支持亞裔社區，並強調『攻擊亞裔社區就是攻擊我們所有人』；她再次呼籲國會儘快通過該法案，竭盡所能共同抗擊歧視與暴行。

對於法案目前的處境，廣野慶子表示：「原本以為，所有共和黨人都會同聲譴責鎖定亞太裔民眾而來的仇恨犯罪，結果他們願意為此發聲的並不多。」

舒默表示，該法案將給司法部關鍵手段用於反擊反亞裔仇恨與暴行；波洛西說，國會應刻不容緩，通過這項法案。

華盛頓郵報報導，共和黨籍德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，還沒有詳讀法案內容，但認為這項法案「沒能做什麼事」、「只是一項傳達訊息的法案」。

共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)則說，願意看到這項法案獲得跨黨派支持的結果，「但從某些角度來看，我們覺得內容有點過火」。

紐約州聯邦眾議員孟昭文(見圖)與夏威夷州聯邦參議員廣野慶子，聯手提出「新冠疫情仇...
紐約州聯邦眾議員孟昭文(見圖)與夏威夷州聯邦參議員廣野慶子，聯手提出「新冠疫情仇恨犯罪法案」。(美聯社)

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