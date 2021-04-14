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歧視波及5歲兒 韓裔眾議員：從未如此恐懼無助

編譯洪毅／綜合13日電
韓裔國會眾議員金安迪(左)表示，反亞裔情緒已影響到他五歲兒子，他感到此刻他有生以來最「恐懼、脆弱、無助」的時候。圖右為現任參院多數黨領袖領舒默。(美聯社)
韓裔國會眾議員金安迪(左)表示，反亞裔情緒已影響到他五歲兒子，他感到此刻他有生以來最「恐懼、脆弱、無助」的時候。圖右為現任參院多數黨領袖領舒默。(美聯社)

美國歧視亞裔情緒升溫，新澤西州韓裔國會眾議員金安迪(Andy Kim)表示，反亞裔情緒甚至連累到他五歲兒子，讓他感到此刻是他有生以來最「恐懼、脆弱、無助」的時候；金安迪呼籲，如果不採取行動消弭族群對立，情況恐怕只會持續惡化。

金安迪13日在國會「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)記者會中表示，包括他在內，無法融入美國社群的「外來感」，以及要面對的仇外情緒，是亞裔和太平洋島民群體(AAPI)揮之不去的議題。

金安迪以他自己「過去從未分享」的故事，向外界坦白美國對亞裔的歧視，例如他過去在國務院工作時，因為韓裔身分而不得參與涉韓事務，或是他五歲的兒子曾經回家時鬱鬱寡歡，原來在學校有同學不斷地稱他為「中國仔」(Chinese boy)。

金安迪表示，當前的氛圍更讓他感到「此生未有的恐懼、脆弱、孤立無助」；金安迪示警說，由於美國與中國的競爭逐漸白熱化，情勢恐怕將會雪上加霜。

因此金安迪表示，思索美國如何接納AAPI群體的時候已到，現在正處於「歷史性的一刻」，接下來的幾周將決定亞裔「未來幾十年」在美國的境遇，也就是他的孩子成長茁壯的未來。

該法案由來自夏威夷州的國會參議員廣野慶子(Mazie Hirono)提出，旨在要求司法部設置審視新冠疫情仇恨犯罪的專員，以及研議如何在討論疫情的措辭上，避免帶來族群歧視的後果。

廣野慶子表示，過去她出外散步時，往往會戴上耳機聆聽有聲書；但是現在她已不敢如此，因為針對AAPI群體，完全無緣無故的仇恨犯罪越來越多。

新冠疫情爆發後，反亞裔情事不但大增，3月中發生的亞特蘭大槍擊案更造成八死慘劇，其中六人是亞裔女性。

由夏威夷州的國會參議員廣野慶子提出的「新冠仇恨犯罪法案」，要求司法部設置審視新冠...
由夏威夷州的國會參議員廣野慶子提出的「新冠仇恨犯罪法案」，要求司法部設置審視新冠疫情仇恨犯罪的專員。(Getty Images)

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