我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

遭嗆「瞇瞇眼、新冠病毒」 MLB台將張育成反擊種族歧視

編譯柯立偉／綜合14日電
台灣旅美棒球選手張育成因失誤導致印地安人隊輸球，遭受種族歧視言語的攻擊。(Getty Images)
台灣旅美棒球選手張育成因失誤導致印地安人隊輸球，遭受種族歧視言語的攻擊。(Getty Images)

現效力於職棒克利夫蘭印地安人隊(Cleveland Indians)的台灣旅美棒球選手張育成(Yu-Cheng Chang)，周一在出戰白襪隊時(Chicago White Sox)，九局下半出現失誤，導致印地安人隊輸球，而張育成也成了球迷洩憤的對象，甚至受到種族歧視言語的攻擊；張育成推文反擊，稱接受任何批評，但絕不接受種族歧視的言論。

張育成面對歧視言論，推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵...
張育成面對歧視言論，推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵或負面批評，但絕對不接受種族歧視言論！」並且標註「停止仇恨亞裔」標籤。(取自推特)

這場比賽白襪隊在一二壘有人、一人出局的情形下，威廉斯(Nick Williams)擊出一壘方向滾地球，張育成接到球後傳向二壘出現失誤，讓白襪隊突破僵局，最終以4：3一分之差，中止印地安人隊四連勝。

由於張育成的「再見失誤」使印地安人隊吃下敗仗，有球迷透過推特以種族歧視言論咒罵張育成，並與新冠病毒掛勾；還有人以亞裔外貌刻板印象批評，稱張育成「瞇瞇眼」(Slanty Eyes)。

對此等種族歧視的言論，張育成推文表示：「請正確善用言論自由。我接受任何指教，不論正面鼓勵或負面批評，但絕對不接受種族歧視言論！」並且標註「停止仇恨亞裔」(StopAsianHate)標籤。

根據反歧視組織「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)的統計，從去年3月19日起至今年2月28日，至少發生3795起針對亞太裔的歧視或仇恨犯罪。最常見的五種歧視樣態分別是言語暴力(68%)、刻意迴避(20%)、肢體衝突(11%)、職場或社會服務歧視(如被拒絕搭公車，8.5%)以及網路霸凌(6.8%)。

張育成此次在推特上收到的種族歧視言論，屬於網路霸凌。

「亞太裔」的範圍涵蓋非常廣，包含人數較多的華裔，也包含人數較少的太平洋島嶼的來美移民。例如北馬里安納群島(Northern Mariana Islands)出生者為美國公民，可自由遷居美國本土，但這些「移民」因被歸為亞太裔而在這波新冠疫情下難逃歧視。

種族歧視 美國公民 亞裔

上一則

誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視

下一則

歧視波及5歲兒 韓裔眾議員：從未如此恐懼無助

延伸閱讀

誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視

誤殺非裔「不是意外」 她斥警察制度「蓄意」種族歧視
「再見失誤」招歧視謾罵 台旅美棒球選手張育成反擊

「再見失誤」招歧視謾罵 台旅美棒球選手張育成反擊
露半乳穿「綠夾克」挨罵 又被說種族歧視 高球美女怒了

露半乳穿「綠夾克」挨罵 又被說種族歧視 高球美女怒了
總教練力挺張育成：比賽會失誤 但不容種族歧視

總教練力挺張育成：比賽會失誤 但不容種族歧視

熱門新聞

又仇恨犯罪？紐約布魯克林亞裔女遭男無故扯髮

2021-04-07 20:15
年約35歲的女嫌7日晚在華埠對受害人大罵「滾回你的回家」，並搧她耳光。(市警提供)

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

2021-04-08 12:59
非裔男曼哈頓大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕。(市警提供)

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

2021-04-10 13:38
日裔空手道選手國米櫻。(取材自Instagram)

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

2021-04-09 20:43
案發當晚事發美甲店也早早打烊。(記者張晨/攝影)

「你把新冠帶到美國」非裔女罵華人罵便衣警 當街被捕

2021-04-07 13:54
一名亞裔女在布碌崙(布魯克林)G線地鐵站兩遭度一名陌生男子企圖推下地鐵軌道，好在路人出手相助才免於受傷，紐約市警仇恨犯罪小組日前正在對此案進行調查中。圖為示意圖。(Photo by Andre Benz on Unsplash)

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

2021-04-11 15:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見