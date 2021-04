遭嗆「瞇瞇眼、新冠病毒」 MLB台將張育成反擊種族歧視

現效力於職棒克利夫蘭印地安人隊(Cleveland Indians)的台灣旅美棒球選手張育成(Yu-Cheng Chang),周一在出戰白襪隊時(Chicago White Sox),九局下半出現失誤,導致印地安人隊輸球,而張育成也成了球迷洩憤的對象,甚至受到種族歧視 言語的攻擊;張育成推文反擊,稱接受任何批評,但絕不接受種族歧視的言論。

張育成面對歧視言論,推文表示:「請正確善用言論自由。我接受任何指教,不論正面鼓勵或負面批評,但絕對不接受種族歧視言論!」並且標註「停止仇恨亞裔」標籤。(取自推特)

這場比賽白襪隊在一二壘有人、一人出局的情形下,威廉斯(Nick Williams)擊出一壘方向滾地球,張育成接到球後傳向二壘出現失誤,讓白襪隊突破僵局,最終以4:3一分之差,中止印地安人隊四連勝。

由於張育成的「再見失誤」使印地安人隊吃下敗仗,有球迷透過推特以種族歧視言論咒罵張育成,並與新冠病毒掛勾;還有人以亞裔 外貌刻板印象批評,稱張育成「瞇瞇眼」(Slanty Eyes)。

Exercise your freedom of speech in a right way, I accept all comments, positive or negative but DEFINITELY NOT RACIST ONES.

Thank you all and love you all💪🏽#StopAsianHate pic.twitter.com/xMaWc59wvt