挺身而出 反仇恨暴力 許多亞裔首度上街頭

新冠疫情爆發一年有餘，仇恨亞裔犯罪大增，最近迫使成眾多亞裔拋棄低調做人的處世原則，開始上街頭。圖為上月在匹茲堡舉行反仇恨亞裔的示威活動。(美聯社)

新冠疫情爆發一年有餘，仇恨亞裔 犯罪大增，最近迫使成千上萬亞裔拋棄低調做人、「悶聲發大財」的處世原則，開始上街或到社群媒體 ，參與社會運動，大力反對仇亞心態及言行；亞裔開始了解自己不說出心聲，外界無法得知他們的苦楚，所以必須挺身而出，反對種族歧視 。

矽谷設計師跟女兒被吐口水 記憶猶新

「華爾街日報」(WSJ)6日報導，矽谷工業設計師唐班恩(Ben Tang，以下均音譯)約一年前帶自己六歲的女兒在公園散步，一群年輕人走經父女倆，竟向他們吐口水；唐班恩表示，那件事讓他刻骨銘心，自己20年前由中國搬來，後來歸化為美國公民，曾經歷過種族歧視沒錯，但並未覺得人身不安全。此後他便意識到自己帶小孩外出，必須格外提高警覺。

3月發生槍手在亞特蘭大按摩店行兇，殺害八人慘案，其中六名女子為亞裔，更叫唐班恩改變態度，他了解到自己若不說出來，沒人知道他內心感受；數日後，他首次到加州聖荷西參加政治集會，抗議反亞裔暴力。

那個周末，成千上萬亞裔在全國大城小鎮挺身而出，很多人上社群媒體支持他們，提升國人對最近反亞裔仇恨犯罪的警覺；對很多人來說，這是他們首度參加運動，公開講出過去一年自己的恐懼及挫折。

不少亞裔第一代移民首次與子女談論種族歧視，在美身為少數族裔的遭遇，與以往抱持的移民信念，就是賣力工作，碰到麻煩則置身事外，已有極大轉變。

州眾議員吳元之：不作聲不代表有保護

多年來，亞裔認為自己追求財富、低調做人，就能不受種族歧視所害。德州州眾議員吳元之(Gene Wu)表示，新冠疫情已改變亞裔這種信念，知道靜靜追求美國夢無法免除暴力禍事；吳元之說，不作聲不代表有保護，沒碰到災禍只是運氣好而已。

「挺身而出之後 確實覺得力量變強」

槍擊案後，十年前由中國來美讀研究所的雷艾珂(Echo Lei)與夫婿包亨利(Henry Pao)首度到紐約市，抗議仇恨亞裔暴力；包亨利表示，挺身而出之後，確實覺得力量變強，自己想做點事，為自己社區及下一代有所貢獻。

雷艾珂的父親3月27日到普林斯頓參加集會後表示，仇視亞裔無法輕易化解，但亞裔必須有所行動，現在他願意在事態惡化前，大聲說出問題所在。