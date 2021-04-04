反仇恨亞裔 民間團體訓練旁觀者協助被害者的戰術

亞裔民眾3月23日在加州一所美容學院學習防身術。（Getty Images）

旁觀者目睹騷擾或更嚴重的攻擊行為，該怎麼辦才好？65歲菲律賓裔女性3月29日在紐約市 曼哈頓中城遭種族歧視 仇恨攻擊，旁觀者的冷漠反應令外界不安，甚至有人在目睹攻擊時，直接將大門關上；紐約人權組織「Hollaback！」資深培訓師瓦爾德斯(Dax Valdes)表示，「我們不清楚現場情況，但看到門被關上，實在令人心碎。」

「Hollaback！」組織一直在進行「旁觀者干預」培訓，並與亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AAJC)合辦免費網路培訓研討會，讓旁觀者看到騷擾或不尊重事件時，明白哪些策略或工具可用來協助遭受衝突的人。

Hollaback！和AAJC的「旁觀者干預」培訓制定的「五D」戰術如下：

分散注意力(Distract)：

藉此避免衝突情況升級。例如，走過正在經歷衝突的人旁邊，不小心打翻一瓶水或咖啡，或假裝自己認識正在經歷衝突的那個人，向他們走去說，「哎呀，對不起，我來晚了。」在他們周圍創建出安全的空間。

找人協助(Delegate)：

例如，也許可以找體型更大的人，代為介入干預；如果是乘坐大眾交通工具，可以找公車司機或地鐵站 保全人員。旁觀者找人來幫忙干預，就不會覺得人單勢孤。

拍攝取證(Document)：

把衝突過程拍攝下來可能會很有用，尤其可以把路標和地標拍下來並註明日期和時間。Hollaback！建議拍攝時，保持安全距離，未經目標對象允許，不要在網上發布任何錄影畫面。

延長陪伴時間(Delay)：

這是風險最低的干預形式。在衝突過去後，接近受害者，確認他們的狀況及是否需要陪伴與協助。

直接站出來發聲(Direct)：

在直接干預之前先確認自身安全；如果情況升級為人身暴力或需要醫療，建議旁觀者打電話給適當的當局來協助處理全局。

「旁觀者干預」培訓需求正大幅提升中。截至3月為止，Hollaback！和AAJC已培訓2萬多人，自亞特蘭大發生按摩院重大槍擊事件以來，已有4萬5000多人報名參加。

AAJC策略計劃資深總監伊特庫班尼斯(Marita Etcubanez)表示，各方熱切反應令人驚嘆，尤其是最近幾周，須不斷增加新培訓日期，這「確實顯示人們渴望了解自己可以做的事，渴望強化一己之力，以便在必要時採取行動」。