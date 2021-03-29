SNL華裔主播批仇亞犯罪 要「老奶奶們動起來」

「周六夜現場」(SNL)華裔主播楊伯文(Bowen Yang)在節目上感性發言，呼籲美國人「採取更強行動」，阻止反亞裔情緒。(視頻截圖)

近日針對亞裔的仇恨犯罪事件不斷上升，「周六夜現場」(SNL)華裔 主播楊伯文(Bowen Yang)27日公開在節目上感性發言，呼籲美國 人「採取更強行動」，阻止反亞裔的情緒持續上升。

繼亞特蘭大按摩店槍擊案，以及舊金山華裔老婦謝蕭珍(Xiexiao Zhen)莫名遭人毆打等案件後，楊伯文沉痛地形容過去兩周的日子對亞裔族群來說「非常糟糕」，還強調：「我只是個喜劇演員，對於如何解決這些事情我沒有答案；但我並不是只看到網路上的新聞才這麼說，透過我身邊的人我能看到他們最深切的感受。」

「周六夜現場」衍生喜劇節目「周末更新」(Weekend Update)27日的節目中，共同主持人約斯特(Colin Jost)以喜劇節目圈的「亞裔成員」介紹楊伯文出場，楊伯文則語帶玩笑地反問：「這該不會是我的正式頭銜吧？」

今年30歲的楊伯文是喜劇節目中首批出道的亞裔演員 之一，節目中他罕見地用嚴肅的口吻說：「如果某些人的天性就是去毆打一個亞裔的老奶奶，這就完全算不上是溝通。我的奶奶也是亞裔，如果你想出手打她，那我們完全沒有共同之處。」

楊伯文除了呼籲大家到謝蕭珍在捐款網站Go Fund Me上的個人專頁踴躍捐款，也希望大家能採取更多行動：「為什麼你該多給美甲師們一些小費？因為當你正忙著滑手機時，他們得屈膝跪在你身旁幫你按摩雙腳。」

然而，演說的最後楊伯文以充滿樂觀的一段話收尾，向電視前廣大的華語觀眾們用中文喊了聲加油：「我不知道還能說什麼，但我是這麼告訴我自己，加油！做點什麼吧！今年是黃金牛年，我們應該要向前衝刺。繫好你的安全帶，因為我們沒有時間了，老奶奶們動起來吧！」

楊伯文段演說在網路上獲得大批支持者響應，許多人也以英文的「fuel up」代替中文「加油」為他打氣。