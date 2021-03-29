孟昭文、趙美心等亞裔國會議員 赴亞城槍案現場致哀

國會眾議員孟昭文(左一)和趙美心等同僚一起28日訪問亞特蘭大，慰問按摩院槍擊案死者的親屬；左二為罹難者譚小潔的女兒Jami Webb。(孟昭文辦公室提供)

亞特蘭大按摩院槍擊事件造成八人死亡，其中六人為亞裔 ，讓外界懷疑兇嫌有種族仇恨動機；包括華裔孟昭文 (Grace Meng)、趙美心(Judy Chu)在內的數名亞裔國會議員，28日前往案發地致哀，並慰問受害者家屬，譴責近期升溫的反亞裔暴力案件。

聯邦眾議員 孟昭文表示，她向受害者致意，特別是那些亞裔女性；孟昭文表示，她們的故事「一如所有美國人」，但是「在這個國家，有太長一段時間，我們無視了亞裔、特別是亞裔女性們在這國家的歷史及貢獻」。

眾議員趙美心表示，兇嫌的路程明顯「有意為之」，「除非針對亞裔女性，不然不會這麼剛好選這三個地方」；聯邦眾議員高野(Mark Takano)則表示，兇嫌的路程中有太多可針對的非亞裔場所，因此與兇嫌口供所述相比，他的舉動更加昭然若揭。

眾議員金安迪(Andy Kim)表示，到案發地除表明與亞裔社群站在一起之外，也要試圖去「感同身受」；金安迪表示：「當我來到此地，第一個想法就是：這可能發生在任何地方，所以現在我們感到恐懼，我們對接下來會發生什麼事情、什麼樣的暴力事件感到害怕。」

雖然槍擊案兇嫌朗恩(Robert Aaron Long)供稱，行兇動機是因為自己的性成癮問題，故對這類場所欲除之而後快，並非基於種族仇恨；但是議員們並不買帳，因為朗恩的行兇路徑，從切羅基郡(Cherokee County)到亞特蘭大，足有30哩，且自疫情爆發以來，亞裔社群就面臨越來越鮮明的敵意。

高野呼籲司法部應協助當地檢方處理此事，因為當地檢方沒有太多處理仇恨犯罪的經驗；高野表示，不能讓亞裔及亞太裔因外界氛圍，而真的漸漸覺得「這不是仇恨犯罪」。

多位亞裔國會議員28日訪問亞特蘭大，向按摩院槍擊案的罹難者致哀，圖為孟昭文鮮花。(孟昭文辦公室提供) 包括趙美心、孟昭文在內的多位亞裔國會議員，28日訪問亞特蘭大向按摩院槍擊案的罹難者致哀，並慰問死者家屬。(孟昭文辦公室提供)