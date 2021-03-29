參院民主黨擬立法打擊仇亞犯罪 共和黨：已有仇恨犯罪法

國會參院民主黨人有意立法打擊仇恨亞裔犯罪；圖為27日在底特律舉行的一場反對仇恨亞裔示威。(美聯社)

國會參院民主黨議員矢言，4月間擬立法，以打擊仇視亞裔 犯罪為優先事項，拜登總統也大力支持兩項法案，其目的在改善仇恨犯罪 申報，但即便爭議不大的這種立法，共和黨 一樣沒半票贊成，他們質疑說，已有仇恨犯罪法，專門懲治因種族而犯案殺人傷人，沒必要畫蛇添足。

Politico網站28日報導，全國猶在熱議亞特蘭大市發生槍擊案，造成含六名亞裔女子在內八人死亡，參院多數黨領袖舒默表示，要針對仇恨亞裔犯罪立法；本課題不像移民或投票權，不會有地雷、陷阱，只是國會一樣沒有共識，一如長期無法解決槍枝暴力不斷高漲這個問題。

舒默打算要求參院就打擊仇恨亞裔犯罪而投票，本法案規模雖小，但饒有意義，可以在司法部內創設專職，焦點放在解決這個問題。即便如此，共和黨依然質疑，認為沒必要為此另行立法；共和黨聯邦參議員葛理漢表示，仇恨犯罪法條文俱在，打擊因種族所犯罪行，「已經有法可循。」

參院即將休會兩周，復會後準備對夏威夷州聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)提案投票，要不要在司法部內任命一名官員，以加速審查新冠疫情相關的仇恨罪行。廣野的提案另擬充實各州及地方攸關仇恨犯罪的申報指南，要求聯邦機構提供廣泛框架，以便描述新冠疫情時，避免用到有歧視的語彙。

第二項提案人為民主黨聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)，打算設立補助金，協助各州及地方政府改善仇恨犯罪申報；本案業經上屆眾院通過兩次，但因共和黨不支持，一直擱置在國會。

廣野慶子日前承認，目前沒有任何共和黨參議員支持她的法案，但她和其他民主黨議員堅稱，無法接受針對槍枝管制或仇恨犯罪的立法行動，長期受挫失敗。

廣野表示，雖說立法無法過關，拜登政府可自行執行其條款沒錯，但面對仇恨亞裔犯罪大增，她希望國會議員不要光說不練，應嚴正指出無法接受，會有矯治行動。

國會參院民主黨人有意立法打擊仇恨亞裔犯罪；圖為27日在芝加哥舉行的一場反對仇恨亞裔示威。(美聯社)