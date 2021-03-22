我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億2448萬劑疫苗 31.5%成人接種

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

亞城槍案無關種族？譚美等亞裔國會議員齊聲籲調查

編譯郭宣含／綜合21日電
譚美表示針對亞裔的攻擊增加，卻往往被列為其他罪名，她呼籲當局進一步調查此案。(Getty Images)
譚美表示針對亞裔的攻擊增加，卻往往被列為其他罪名，她呼籲當局進一步調查此案。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)上周初步評估，種族「似乎」不是亞特蘭大槍擊案的原因；亞裔聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，伊利諾州)和聯邦眾議員趙美心(Judy Chu，加州)21日質疑此案可能為仇恨犯罪，譚美表示針對亞裔的攻擊增加，卻往往被列為其他罪名，她呼籲當局進一步調查此案。

譚美21日告訴在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」節目(Face the Nation)：「從我的角度看來，我希望當局更深入調查這些槍擊案與其他類似犯罪，背後動機是否為種族。」

譚美是參院唯二亞裔參議員之一，她表示：「在我看來，這是出於種族動機的犯罪。」

不過譚美也說：「我不是警察，未調查這些犯罪。不過我能做的就是致信雷伊局長和司法部長加蘭德(Merrick Garland)，要求他們更深入調查這些涉及亞裔的犯罪，以了解到底有多少犯罪未被歸列為仇恨犯罪。」

譚美指出，大城市中針對亞裔的成恨犯罪增加150%，光是去年就增加3800件；她也表示，許多案件被低估嚴重程度，雖然受害者為亞裔和太平洋島嶼裔，但卻被列為搶劫、騷擾或蓄意破壞。

雷伊上周受訪時表示，此案看似未涉及種族因素；聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock，喬治亞州)當時也質疑這番發言，並認為種族因素恐涉及其中。

許多亞裔議員紛紛呼籲執法人員仔細調查；眾院司法委員會成員、民主黨華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu，加州)上周也表示，兇嫌跑到亞裔女性居多的地方開槍，並呼籲調查人員應該探究這些面向。

趙美心21日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時表示：「她強烈認為這是起仇恨犯罪。」

她表示兇嫌先在第一間亞裔按摩店開槍，再開車27哩到另外兩間亞裔按摩店行兇，如果問題出在性成癮，那麼兇嫌大可在這段路程中犯案。

趙美心說：「但沒有，兇嫌蓄意跑到亞裔水療店，顯然是這三個地方有很多亞裔女性，而遭兇嫌射殺的人確實多數為亞裔女性。」

趙美心受訪表示：「強烈認為這是起仇恨犯罪。」(記者楊青╱攝影)
趙美心受訪表示：「強烈認為這是起仇恨犯罪。」(記者楊青╱攝影)
劉雲平表示，兇嫌跑到亞裔女性居多的地方開槍，並呼籲調查人員應該探究這些面向。(路...
劉雲平表示，兇嫌跑到亞裔女性居多的地方開槍，並呼籲調查人員應該探究這些面向。(路透)

編輯推薦

  • 從去年三月起，針對亞裔的歧視便未停歇，但為何在一年後的今天才受到廣泛重視？這類犯罪是否都能導向仇恨亞裔？主播卓賢邀請到世界日報舊金山社記者劉先進，談談他所報導的歧視犯罪新聞幕後與省思。
亞裔 趙美心 仇恨犯罪

上一則

亞城槍手仇恨犯罪？聯邦調查人員：尚未找到起訴證據

延伸閱讀

按摩店老闆 來美15年開2家店 50歲生日前遇害

按摩店老闆 來美15年開2家店 50歲生日前遇害
亞城槍案非意外 華裔議員籲立法解決歧視：我們在呼救

亞城槍案非意外 華裔議員籲立法解決歧視：我們在呼救
眾院聽取歧視亞裔 華裔議員齊作證：我們在呼喊求救

眾院聽取歧視亞裔 華裔議員齊作證：我們在呼喊求救
疫情中一起「雲健身」 趙美心褒獎 盼華人都參加

疫情中一起「雲健身」 趙美心褒獎 盼華人都參加

熱門新聞

華裔婆婆（右）舉著據信是用於自衛的木板。（視頻截圖）

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

2021-03-18 20:08
下東城一名遊民當街無故打傷一名華男，並大喊「中國人」數次。(紐約市警提供)

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

2021-03-20 18:48
針對亞裔長者頻遭襲擊，抗議民眾在西雅圖華埠舉牌，呼籲停止種族仇恨。Getty Images

世界OnAir／歧視犯罪如火燎原 「所有族裔都是受害者」

2021-03-16 17:31
韓裔女星吳珊卓21日在賓州匹茲堡市手持話筒，參加反亞裔暴力犯罪活動。(取自視頻)

「以亞裔為榮」 影星吳珊卓現身匹茲堡反歧視抗議

2021-03-21 23:10
亞特蘭大槍擊案白人兇嫌龍恩。（路透）

亞特蘭大槍擊非種族仇恨犯罪？專家：不是兇嫌說了算

2021-03-21 21:51
位於紐約州長島尤寧戴爾的天主教學校St. Martin de Porres Marianist school。（取材自臉書）

非裔童寫錯作業 白人校長令下跪道歉 還辯「非裔文化」

2021-03-21 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們