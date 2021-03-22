亞城槍案無關種族？譚美等亞裔國會議員齊聲籲調查

譚美表示針對亞裔的攻擊增加，卻往往被列為其他罪名，她呼籲當局進一步調查此案。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)上周初步評估，種族「似乎」不是亞特蘭大槍擊案的原因；亞裔 聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，伊利諾州)和聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu，加州)21日質疑此案可能為仇恨犯罪 ，譚美表示針對亞裔的攻擊增加，卻往往被列為其他罪名，她呼籲當局進一步調查此案。

譚美21日告訴在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」節目(Face the Nation)：「從我的角度看來，我希望當局更深入調查這些槍擊案與其他類似犯罪，背後動機是否為種族。」

譚美是參院唯二亞裔參議員之一，她表示：「在我看來，這是出於種族動機的犯罪。」

不過譚美也說：「我不是警察，未調查這些犯罪。不過我能做的就是致信雷伊局長和司法部長加蘭德(Merrick Garland)，要求他們更深入調查這些涉及亞裔的犯罪，以了解到底有多少犯罪未被歸列為仇恨犯罪。」

譚美指出，大城市中針對亞裔的成恨犯罪增加150%，光是去年就增加3800件；她也表示，許多案件被低估嚴重程度，雖然受害者為亞裔和太平洋島嶼裔，但卻被列為搶劫、騷擾或蓄意破壞。

雷伊上周受訪時表示，此案看似未涉及種族因素；聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock，喬治亞州)當時也質疑這番發言，並認為種族因素恐涉及其中。

許多亞裔議員紛紛呼籲執法人員仔細調查；眾院司法委員會成員、民主黨華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu，加州)上周也表示，兇嫌跑到亞裔女性居多的地方開槍，並呼籲調查人員應該探究這些面向。

趙美心21日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時表示：「她強烈認為這是起仇恨犯罪。」

她表示兇嫌先在第一間亞裔按摩店開槍，再開車27哩到另外兩間亞裔按摩店行兇，如果問題出在性成癮，那麼兇嫌大可在這段路程中犯案。

趙美心說：「但沒有，兇嫌蓄意跑到亞裔水療店，顯然是這三個地方有很多亞裔女性，而遭兇嫌射殺的人確實多數為亞裔女性。」

趙美心受訪表示：「強烈認為這是起仇恨犯罪。」(記者楊青╱攝影) 劉雲平表示，兇嫌跑到亞裔女性居多的地方開槍，並呼籲調查人員應該探究這些面向。(路透)