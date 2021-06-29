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「加醬油、唱歌差」知名小提琴家為辱亞道歉

編譯潘勛／綜合29日電
知名小提琴家祖克曼日前在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，援用醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，招致批評，已為他的言論道歉。(取自Pinchas Zukerman臉書)
知名小提琴家祖克曼日前在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，援用醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，招致批評，已為他的言論道歉。(取自Pinchas Zukerman臉書)

知名小提琴家查克曼(Pinchas Zukerman)25日在茱莉亞音樂學院的大師指導課上，以醜陋的刻板形象描述亞裔的演奏及歌唱，引發上課的師生憤怒；茱莉亞音樂學院指擔任客座教師的查克曼「不智且冒犯人」，不代表該校的價值觀；查克曼也於28日發表聲明道歉，承認自己的言論不當。

茱莉亞音樂學院：不代表該校價值觀

紐約時報29日報導，茱莉亞音樂學院舉辦遠距研討會，由查克曼主持的大師指導課本該是亮點，未料他竟用種族歧視的刻板形象來描述亞裔，引起約100名與會師生憤怒；學院因此決定不分享他的課程視頻給與會人士。

兩位與會者表示，查克曼一度說兩名亞裔按譜演奏得太完美，應該「加醬油」；另外，課程講到別處時，查克曼想鼓勵學生們演奏得更抒情些，竟說就他所知，韓國人及日本人不會唱歌。查克曼的言論經「小提琴家網站」(Violinist.com)大肆報導後，引起反彈。

承認課堂上「不智、用詞失當」

音樂家及教師們紛紛譴責查克曼的言論，很多人指出，那些言詞加深音樂界對亞裔音樂家的醜陋刻板印象。

查克曼28日為自己「文化上不智」的評語致歉，表示自己25日上課時，原本想與兩位才華橫溢的年輕學子有所溝通，但所用言詞失當，計畫親自致函向兩位學生致歉；他由這起事件學到寶貴教訓，未來定有所改進。

長久以來，亞裔演奏家飽受種族刻板形象所困擾，他們的表演被指太匠氣或情感色彩不足；近幾個月全美反亞仇恨高漲，令人憂心亞裔演奏家也會碰到惡意待遇。

查克曼是知名小提琴家兼指揮家，音樂生涯長達50年；茱莉亞學院舉辦這次研討會中，查克曼名氣最響；大師指導課程著重於傳授小提琴琴藝，吸引有才華的年輕小提琴家參與大師課程，其中很多人還不到20歲。

亞裔 紐約時報 種族歧視

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