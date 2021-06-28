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美反亞裔仇恨 高球選手拒沉默：厭倦被說「講話很好笑」

記者胡玉立／綜合報導
面對層出不窮的反亞裔仇恨與偏見，包括台灣選手曾雅妮(圖)在內，多位亞裔選手都不再沉默以對。(Getty Images)
面對層出不窮的反亞裔仇恨與偏見，包括台灣選手曾雅妮(圖)在內，多位亞裔選手都不再沉默以對。(Getty Images)

美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA Tour)大滿貫賽事—女子PGA錦標賽(KPMG Women’s PGA Championship)過去十屆有八屆由亞裔選手奪冠；多年來，亞裔女性選手一直隱忍外界對她們姓名、外表甚至為何成功的「微侵犯」(microaggression)；但今年，面對層出不窮的反亞裔仇恨與偏見，包括台灣選手曾雅妮在內，多位亞裔選手都不再沉默以對。

美國女子職業高爾夫協會(LPGA)亞太裔成員逾60人，比北美任何職業體育賽事都多。眾多亞裔高球選手上周都參加在喬治亞州亞特蘭大運動俱樂部(Atlanta Athletic Club)舉行的本賽季第三場大滿貫高球賽。這個高球場距離三月造成八人死亡、其中六名亞裔女性的亞特蘭大按摩院重大槍擊案現場，只有15分鐘路程。

曾雅妮：看到新聞時我很害怕

面對亞裔在美國社區成為疫情代罪羔羊，在高爾夫球場揚威的亞裔好手感受深切地談到她們的不安和憤怒。現年32歲的台灣高球好手曾雅妮(Yani Tseng)說：「看到那些可能發生在我身上的新聞時，我很害怕。」

曾雅妮表示，2007年她第一次訪問美國時認為每個人「都好友善」，當她得知，住在加州爾灣的朋友去雜貨店買東西，遇上一群陌生人試圖打開她車門、用力撞擊和搖晃汽車的可怕遭遇，幾乎不敢相信。她為自己擔心，她在台灣的家人也很為她擔心，每次看到新聞時都會問她，「你在那裡還好嗎？」。

崔羅蓮：我不敢讓媽媽陪比賽

九屆LPGA巡迴賽冠軍南韓選手崔羅蓮(Na Yeon Choi)，今年請媽媽不要陪她來美參賽。崔羅蓮說：「當我專注練習時，她獨自一人不安全。她不會說英語，我不想讓她離開飯店。」

31歲的日裔選手張替米娜(Mina Harigae)則表示，「老實說，嚇得我上網買了防身棍。」

美國反亞裔仇恨問題，讓選手們開始以不同眼光看待自己在高爾夫球場的遭遇。亞裔球員已厭倦自己必須忽視或吞下「微侵犯」，打入門檻最高職業高爾夫競賽的障礙已夠多了，為何還得面對與種族和與性別相關的險惡情境。

韓裔選手金楚籠(Christina Kim)說，她厭倦聽到別人說亞裔「講話很好笑」，厭倦亞裔球員承受說「正統英語」的額外壓力以免被人嘲笑或批評，厭倦社群媒體有人對她發表「功夫流感」評論。

亞裔 美國 高球

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