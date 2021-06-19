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美足女將拉皮諾 舊推文遭批歧視亞裔

記者顏伶如／綜合報導
美國女足球名將梅根‧拉皮諾十年前的舊推文被挖出，內容被認為歧視亞裔。(Getty Images)
美國女足球名將梅根‧拉皮諾十年前的舊推文被挖出，內容被認為歧視亞裔。(Getty Images)

內衣廠商「維多莉亞的秘密」(Victoria's Secret)本周稍早宣布，為追求品牌形象更新，今後不再邀請身材火辣的模特兒代言，改聘曾率美國隊贏得世界杯冠軍的美國女足球名將梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)拍攝廣告。不過，拉皮諾十年前的舊推文17日晚開始在網路流傳，內容被認為歧視亞裔。

2011年5月19日，拉皮諾在推特發文點名美國女子足球國家代表隊選手娜塔莎‧卡伊(Natasha Kai)寫道：「你眼睛閉起來的時候看起來像亞洲人！」卡伊出生於夏威夷，是華裔、菲律賓裔及白人混血。

「維多莉亞的秘密」16日宣布，將停止昔日以「天使」(Angel)模特兒代言商品的策略，改邀請包括拉皮諾在內，在各個領域引導潮流的先驅者代言廣告，呈現「塑造未來」企業形象。除了拉皮諾之外，受邀出任新任廣告代言人的還包括華裔滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu)、印度女星琵豔卡‧喬普拉(Priyanka Chopra)、南蘇丹難民出身的模特兒阿杜特·阿克切(Adut Akech)等。

2011年舊推文17日晚間在社群網站瘋傳，35歲拉皮諾遭某些網友批評種族歧視、嘲諷亞裔，部分網友則要求「維多莉亞的秘密」解除與拉皮諾的合作關係。

拉皮諾尚未對於舊推文事件發表評論。「維多莉亞的秘密」也未回覆媒體採訪要求。

美國 種族歧視 足球

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