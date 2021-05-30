仇亞犯罪危害亞裔身心 健康影響研究卻缺乏

仇恨亞裔風潮對亞裔美國人的生理和心理健康都有潛在的影響；圖為加州洛杉磯的亞裔民眾此前參加反對仇恨亞裔集會。(歐新社)

仇亞犯罪近年不斷增長，但針對亞裔美國 人健康影響的相關研究卻相當缺乏，專家指出仇亞情緒危害亞裔社區，亟需相關研究。

薩姆休士頓州立大學(Sam Houston State University)刑事司法研究人員張燕(Yan Zhang，音譯)說：「我們注意到先前幾乎沒有針對亞裔美國人的研究，作為研究人員，我們總是希望有高質量的數據來分析，但我們並沒有。」

先前關於有色族裔的研究發現，反覆處於種族歧視 及種族暴力當中會磨損一個人的生理及心理健康，在非裔美國人社群中，與種族相關的壓力與較高的嬰兒死亡率及心血管疾病有關，而研究人員也持續發現種族歧視對健康的潛在威脅。

相較於非裔，亞裔的研究少之又少，紐約大學心理學副教授朵瑞絲．張(Doris Chang)指出幾項亞裔並未作為研究優先的可能原因，其中一個是認為亞裔與白人相比並沒有經濟或健康差異的普遍認知，這令大眾對資助亞裔相關研究興趣缺缺，而資助亞裔美國人研究的聯邦經費明顯不足，從1992年到 2018年，國家衛生研究院僅0.17%的預算用於研究美國亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民。

此外，亞裔族群組成複雜，包含多種語言，語言和文化的障礙進一步增加研究難度，張燕說：「從先前的研究我們得知關於受害經驗的報告比率較少，除了語言障礙的因素，移民可能不了解司法體系，這可能是他們沒有通報的另一個原因。」她指出許多案件的受害人在通報前就已有相似經歷，他們遭遇騷擾攻擊後表示不是第一次成為目標。

在朵瑞絲‧張一項正在進行的研究中，她調查大約700位亞裔美國人，其中至少40%的參與者說曾親身經歷一次或多次種族歧視，包含言語騷擾、人身攻擊和財產損失，這些經驗也伴隨心理健康狀況下滑。

朵瑞絲說：「這顯示了這些事件如何被低估，這在我們的社群是多普遍，而比起實際被報導的，我們當中遭遇的還要更多得多。」