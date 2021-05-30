美軍種族歧視深埋 1年破750起投訴

美國軍中對黑人和少數族裔的歧視深根蒂固，圖為美軍士兵在歐洲匈牙利參加軍事演習。(歐新社)

美軍中種族歧視 的文化根深蒂固，美聯社更發現，軍事司法系統未量化偏見引發的仇恨犯罪事件；而在2020年度，美軍內部更出現超過750起種族歧視投訴。

美聯社指出，「統一軍事司法法典」(Uniform Code of Military Justice)無法有效處理歧視事件，有色基層官兵通常在軍事法庭，相關人員全由白人組成，專家表示恐有不妥。

軍方表示，2020年度以處理超過750處種族歧視投訴。不過歧視不僅出現在基層官兵身上，根據平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)，同一年度在三軍的財政、技術與後勤承辦單位中，也出現900起種族歧視投訴。

自1998年起在空軍服役的史黛芬尼.戴維斯(Stephanie Davis)，儘管軍階已是中校，但在同儕中仍只是個黑人 女性。軍中其他白人，就為她取了種族歧視意味濃厚的呼好「ABW」，即為「憤怒黑女人」(angry black woman)。戴維斯更透露，位階較低的士兵時常拒絕向她敬禮，她也被帶有歧視的言語攻擊。

她說：「我們被教導軍隊是公平的地方，但對黑人和少數族裔來說，最初遭遇到歧視，就感覺被偷襲一樣。」現在美軍幾乎各單位，都讓人感受到根深蒂固，難以抹滅的種族主義與歧視。

2020年底國防部的一分報告指出，美軍各族裔比例比社會更為多元。軍中白人比例73%，非裔與西語裔8%，亞裔 6%，多種族人士4%，夏威夷原住民、阿拉斯加原住民、印地安人和太平洋島裔則不到1%。不過軍階越高，比例越失衡。

前陸戰隊成員霍布斯(Thomas Hobbs)就表示，要融入白人文化讓他感到有壓力。