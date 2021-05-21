亞裔恐懼的日常 帶胡椒噴劑防身 銷量增8倍

由於針對亞裔的仇恨犯罪頻發，一些亞裔開始學習搏擊術防身。(Getty Images)

住在紐約市曼哈頓中城，從事人力資源工作的25歲陳安妮(Annie Chen，譯音)和在紐約當記者的36歲譚晧焱(Arthur Bramhandtam)均為亞裔 ，他們之間有個共同點：出門必帶胡椒噴霧劑防身。

亞特蘭大3月發生的按摩院槍擊案導致八人死亡、其中六人是亞裔，事發一個月內，曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)地區Esco藥房的胡椒噴霧銷量增長八倍；Esco老闆鄧丹尼(Danny Dang，譯音)說，買噴霧劑的顧客有九成是亞裔。

紐約時報 報導，陳安妮表示，人們對亞裔看法突然改變，讓她深感震驚，只想保護自己；「我覺得，現在只要有人感到憤怒或沮喪，就可能當街把怒氣發洩在看來像是亞裔的人身上」。

譚晧焱則說，胡椒噴霧已是他出門隨身物，「你一定要帶鑰匙、錢包、iPhone，現在還必須帶胡椒噴霧；這成了習慣」。

譚晧焱和陳安妮都承認，胡椒噴霧劑是逼不得已的手段，他們也對使用胡椒噴霧有沒有效、會不會讓危險情況變得更糟，表示擔憂；所以他們也有其他預防措施，儘量減少使用胡椒噴霧的機會。

由於針對亞裔的仇恨犯罪頻發，一些亞裔開始學習搏擊術防身。(Getty Images)

陳安妮的作法是騎單車，以迅速擺脫襲擊者；譚晧焱則與伴侶討論什麼方式可有效讓攻擊者分心，尤其是在地鐵站 等封閉空間內。

非營利組織「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)表示，過去一年來，全國有紀錄的反亞裔仇恨事件多達6600多宗；仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)則稱，與其他主要城市相比，紐約反亞裔仇恨犯罪增加最多。

許多亞裔改變日常生活方式，避開地鐵、在公共場所保持高度警惕，並盡可能留在家中；但隨著越來越多人接種疫苗，紐約正擺脫封鎖，許多亞裔開始為自己增添個人防身用品。

「我認為這凸顯了大家的急迫感受。」23歲的肯吉·瓊斯(Kenji Jones)說，他與幾位朋友自3月31日發起募捐，在亞裔聚居的地區贈送個人防身用品，結果三天之內就籌到逾1萬8000元；4月時，瓊斯送出近3000罐胡椒噴霧罐和1000多份個人警報器；有一回，人多到20分鐘內就發完了所有物資。

在疫情緊繃情緒下還得面對這樣的恐懼，許多亞裔都覺得是「不可承受之重」。西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)住院醫師弗洛倫斯·杜(Florence Doo)說，她已兩度因新冠肺炎遭人公然責罵，「他們就這樣直接攻擊我們，我不知道他們在看著我們的時候，到底看到什麼。我承受的壓力和思慮，讓我看到它正如何影響人們的身體和生活；那一點也不健康。」

亞美聯盟(Asian American Federation)副主席韓珠(Joo Han，譯音)強調，有必要提供更多基層社區計畫，她還注意到有更多亞裔買槍自保；韓珠指出，「當人們覺得自己別無選擇時，必須採取極端措施來自保。身為倡議者害怕的是，一旦事情出了差錯，終將引來更大的暴力。」