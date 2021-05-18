屋崙亞裔孕婦上班路中遭人吐口水 「經歷了崩潰」

屋崙亞裔婦女在紅綠燈前被吐口水，稱「太可怕了」。(電視新聞截圖)

一名男子在東灣向一名等紅燈的孕婦臉上吐口水，全程被拍了下來。視頻顯示，當時這名男子在屋崙 市中心百老匯 和第14街附近的街道上行走。受害婦女和她的丈夫都是亞裔 。他們認為這一行為是出於種族動機。受害人不想露面，但希望分享所發生的事情，以鼓勵其他人發聲。

車載攝像頭視頻捕捉到的事件發生在14日上午8時25分左右。這對夫婦剛剛送一位親戚去上班。他們的車停在屋崙市區第14街和百老匯十字路口的紅燈處。視頻中可以聽到坐在副駕駛座上的蒂娜（Tina）告訴她的丈夫不要下車，並說一個男人向她吐口水，走開後又回來。

「他只是圍著我們的車轉，試圖要我丈夫下車。但我是孕婦，不想讓我們和我的孩子處於危險之中，」蒂娜說。蒂娜懷孕約七個月，她就醫做了檢查後，馬上進行了COVID新冠病毒測試。

「當時感覺太糟糕了，我在工作時崩潰了，」她說。「我一上班就去洗了臉，洗了眼。我要確保身上沒留一點東西，然後我去和我的服務提供者談了話。我真的經歷了一次輕微崩潰。」蒂娜和丈夫是醫療工作者，醫治亞裔社區的受害者，「我在屋崙華埠工作，每天都看到老奶奶和老爺爺因為同樣的原因來到我們的診所」。

他們認為肇事南男子這一行為是出於種族動機。「他對我們大喊大叫之後，我就覺得這是因為我們是亞洲人。而且當時我們的車窗正好開著，正是攻擊我們的最佳時機」，蒂娜說。

「現在是時候站出來維護自己，我們必須為自己發聲，我希望這能鼓勵其他人也這樣做，」蒂娜說。她向屋崙警察局報告了這一事件，並計畫向追蹤亞裔美國人社區內事件的其他組織報告此事。