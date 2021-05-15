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醫院牆刻「黑鬼」是職場歧視？ 最高法院審理中

記者顏伶如／綜合報導
電梯牆面，刻著「黑鬼」字樣，算不算歧視，最高法院審理中。(美聯社)
電梯牆面，刻著「黑鬼」字樣，算不算歧視，最高法院審理中。(美聯社)

德州男子柯里爾(Robert Collier)說，在達拉斯帕克蘭德紀念醫院(Parkland Memorial Hospital)擔任機房助理的七年之間，白人護士是以「孩子」稱呼他及其他非洲裔員工。儲藏室牆壁則被漆上兩個斗大的納粹黨徽；約有半年時間裡，他固定搭乘的電梯牆面，刻著「黑鬼」字樣。

柯里爾後來以遭受職場歧視為由將醫院告上法院，但官司被法院駁回；最高法院大法官則在13日的不公開會議中，討論是否審理柯里爾訴訟案。

電梯牆面的刻字，是柯里爾的提告重點，大法官必須裁定「黑鬼」詞彙在職場的單一使用，是否導致充滿敵意的工作環境，讓員工得以引用1964年民權法案第7章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)對雇主提告。

最高法院資歷最淺、同樣由前總統川普任命的兩位大法官，對於類似議題過去已發表不同看法。種族衝突事件頻傳的此時，大法官是否願意捲入持續已久、問題複雜的討論，頗受外界矚目；最高法院是否同意受理此案，最快將於17日揭曉。

全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)防衛及教育基金(Legal Defense and Educational Fund)律師霍姆斯(Jennifer A. Holmes)指出，希望全國各地正在進行中的各種對話，能促使大法官願意受理此案；她說，受理此案可以讓最高法院有機會向外界證明，對於種族問題並不是無動於衷。

她表示，各級法院原本就經常面對與「黑鬼」用詞有關的職場歧視案件，這起官司的核心則在於大法官必須決定在個別狀況中遇到「黑鬼」用詞，是否足以構成職場歧視的訴訟理由。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)2019年在美國第七巡迴聯邦上訴法院法官任內，曾在一件非洲裔男子指控遭到前任主管稱呼「黑鬼」的職場歧視的案件中，裁定訴訟不成立。

大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)2013年在華府特區美國聯邦上訴法院法官任內，在訴訟裁決時支持遭到主管以「黑鬼」稱呼而提出種族歧視告訴的非洲裔男子。

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