醫院牆刻「黑鬼」是職場歧視？ 最高法院審理中

電梯牆面,刻著「黑鬼」字樣,算不算歧視,最高法院審理中。(美聯社)

德州男子柯里爾(Robert Collier)說,在達拉斯帕克蘭德紀念醫院(Parkland Memorial Hospital)擔任機房助理的七年之間,白人護士是以「孩子」稱呼他及其他非洲裔員工。儲藏室牆壁則被漆上兩個斗大的納粹黨徽;約有半年時間裡,他固定搭乘的電梯牆面,刻著「黑鬼」字樣。

柯里爾後來以遭受職場歧視為由將醫院告上法院,但官司被法院駁回;最高法院大法官 則在13日的不公開會議中,討論是否審理柯里爾訴訟案。

電梯牆面的刻字,是柯里爾的提告重點,大法官必須裁定「黑鬼」詞彙在職場的單一使用,是否導致充滿敵意的工作環境,讓員工得以引用1964年民權法案第7章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)對雇主提告。

最高法院資歷最淺、同樣由前總統川普任命的兩位大法官,對於類似議題過去已發表不同看法。種族衝突事件頻傳的此時,大法官是否願意捲入持續已久、問題複雜的討論,頗受外界矚目;最高法院是否同意受理此案,最快將於17日揭曉。

全美規模最大的民權團體「美國 有色人種協會」(NAACP)防衛及教育基金(Legal Defense and Educational Fund)律師霍姆斯(Jennifer A. Holmes)指出,希望全國各地正在進行中的各種對話,能促使大法官願意受理此案;她說,受理此案可以讓最高法院有機會向外界證明,對於種族問題並不是無動於衷。

她表示,各級法院原本就經常面對與「黑鬼」用詞有關的職場歧視案件,這起官司的核心則在於大法官必須決定在個別狀況中遇到「黑鬼」用詞,是否足以構成職場歧視的訴訟理由。

大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)2019年在美國第七巡迴聯邦上訴法院法官任內,曾在一件非洲裔男子指控遭到前任主管稱呼「黑鬼」的職場歧視的案件中,裁定訴訟不成立。

大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)2013年在華府特區 美國聯邦上訴法院法官任內,在訴訟裁決時支持遭到主管以「黑鬼」稱呼而提出種族歧視告訴的非洲裔男子。