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仇恨犯罪案倍增 華裔女性受害多

編譯盧炯燊／綜合6日電
在賓州匹茲堡的反歧視亞裔、反仇恨犯罪活動中，吳貝蒂帶著五歲女兒和三歲的兒子一起上街。(美聯社)
在賓州匹茲堡的反歧視亞裔、反仇恨犯罪活動中，吳貝蒂帶著五歲女兒和三歲的兒子一起上街。(美聯社)

過去一年，包括美國及加拿大在內的北美洲，反亞裔的仇恨罪案大幅增加，在美國就增加超過一倍，而大多數受害者是華裔。

全國性的組織「停止反亞裔仇恨」(Stop AAPI Hate)發布最新的數據指出，在過去一年，反亞裔仇恨犯罪數量增倍；數據顯示，從2020年3月到2021年3月，反亞裔仇恨罪案從3795例激增至6603例；若與2020年的4193例，與今年迄今就已發生的2410例相比，就已說明這幾個月來情況的惡化。

受害者以華裔為最多，占44%；韓裔、菲律賓裔及越南裔分別占17%，9%及8%。

亞裔女遭襲 集中紐約、金山、巴爾的摩

統計數字也發現，舊金山、巴爾的摩及紐約市是最多亞裔婦女遭襲擊的城市。

就以這個星期為例，舊金山兩名分別84歲及63歲的亞裔女性長者在等候公車時，遭一名男子持刀襲擊刺傷，歹徒後來被捕；巴爾的摩一名男子毆打兩名亞裔姊妹也遭拘捕；在紐約市，兩名亞裔女子遭人持錘子襲擊。

諷刺的是，襲擊事件發生時，適值國會審議一項打擊反亞裔仇恨的法案。

根據「停止反亞裔仇恨」組織發布過去一年的6603例裡，除了華裔是最多受害者外，女性也占受害者的大多數，高達65%。

仇恨犯罪不僅是涉及身體傷害、言語攻擊及網上騷擾、侵犯民權等同樣屬於有關定義。

亞裔社區大多數人認為，他們遭到襲擊源於他們的種族及性別；維權者指出，亞裔婦女尤其屬於最弱勢的一群。亞特蘭大地區3月16日發生三做按摩中心濫殺案，八名死者中有六人是亞裔女子，正是一個典型例子。

舊金山市議員哈尼(Matt Haney)認為，這是一種很常見的犯罪模式。

對此，非營利組織「美國亞裔基金會」(The Asian American Foundation)已決定透過由多位著名搖滾歌手的電視表演，展開宣傳反對仇恨亞裔。

亞裔 紐約市 美國

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