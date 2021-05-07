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背景大不同…稱呼「亞裔美國人」易以偏概全

記者顏伶如／綜合報導
CNN分析，「亞裔美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群，這個統稱會陷入以偏概全。圖為3月匹茲堡一場抗議仇恨犯罪的示威活動。(美聯社)
CNN分析，「亞裔美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群，這個統稱會陷入以偏概全。圖為3月匹茲堡一場抗議仇恨犯罪的示威活動。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)6日報導，「亞裔美國人」(Asian Americans)在美國人口統計分類中經常被視為單一族群，亞裔人數正在迅速成長，但具有不同的歷史、文化、國籍、種族等盤根錯節背景，若以「亞裔美國人」一詞統稱，將以偏概全。

報導舉例，亞裔美國人學歷、家庭收入呈現出的兩極化，遠超過其他族裔：印度裔家庭年收入中位數為12萬7000元，緬甸裔家庭年收入中位數則為4萬6000元。

以「亞裔美國人」稱呼來自亞洲的十多個族裔，最早源於1968年。當時柏克萊加大(University of California Berkeley)研究生以「亞裔美國人」一詞統稱中國、韓國、日本、菲律賓後裔學生所組成的社運團體。

美國人口統計顯示，目前亞裔美國人約有2220萬人，其中華裔、印度裔及菲律賓裔最多，另外有150萬太平洋島國族裔，兩者相加約占美國總人口8%。

從經濟角度來看，亞裔家庭收入差異比其他族裔更明顯，最高收入家庭所得約為最低收入家庭的10.7倍。

報導指出，美國家庭收入最高的亞裔為擁有大學以上學歷、年紀25歲以上的印度、台灣後裔，家庭年收入中位數分別為12萬7000元及10萬2000元；接下來依次為菲律賓裔家庭年收入中位數10萬元，印尼裔的9萬4000元，巴基斯坦裔的8萬8000元，華裔及日裔家庭年收入中位數均為8萬5000元，韓裔為7萬7000元，苗族裔7萬3000元，越南裔7萬2000元。

出身於越南裔家庭的「東南亞資源行動中心」(Southeast Asia Resource Action Center，SEARAC)執行主任丁權(Quyen Dinh，音譯)指出，一般民眾對於亞裔美國人的刻板印象都是生活過得很好，導致生活困難的亞裔美國人遭到忽視。

他說，亞裔家庭收入懸殊的原因包括透過何種方式來到美國，以及來美落腳之後居住社區是否已經存在著某些困難條件。

丁權舉例說，父母離開越南到美國時，除了身上穿的衣服外身無長物，只為了讓下一代能夠生活在自由中；相較之下，其他亞裔移民來美時可能具高學歷。

CNN指出，某些亞裔在美國發展已經好幾代，但某些家庭則以難民或庇護申請來到美國。非營利組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，目前美國1100多萬無證移民中，150萬人來自亞洲，其中46萬9000人來自印度，39萬4000人來自中國，其餘來自菲律賓、韓國、越南、日本等國。

報導指出，亞裔投票率在2020年總統大選創下史上新高，「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)共同創辦人兼執行長克莉絲汀‧陳(Christine Chen)指出，近來發生一連串針對亞裔的仇恨攻擊，將會讓亞裔選民更加踴躍投票。

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