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仇恨犯罪？阿州酒醉消防官員 威脅殺光亞裔

編譯林育正／綜合26日電
涉嫌攻擊的史諾葛拉斯。(Garland郡獄方)
涉嫌攻擊的史諾葛拉斯。(Garland郡獄方)

上個月於阿肯色州，越裔男子阮連(Liem Nguyen，音譯)遭酒醉消防官斥責他不屬於美國，並會殺光「你和你這類的人」，兩人甚至扭打倒地。不過這樣的暴力行為，是否屬於仇恨犯罪仍引起爭議。

在阿州溫泉市(Hot Springs)的一個周六夜，阮連從賭場搭乘Uber回家，卻遇上喝醉的消防官員史諾葛拉斯(Benjamin Snodgrass)暴力相向。雖然以傷害罪遭起訴，但他並不認罪，辯護律師也否認任何種族歧視的動機，不過阮連聲稱這就是仇恨犯罪。

越裔阮連接受當地電視台受訪。(取自KARK網)
越裔阮連接受當地電視台受訪。(取自KARK網)

來源：THV11

阮連等人爭論若執法單位能以更嚴正的態度指控歧視攻擊與威脅，將能嚇止類似行為與保護社區的安全。上周參院通過立法，針對亞裔仇恨反最將加強調查。不過阮連的案子，顯示外界對仇恨反罪的定義仍有一定落差。

史諾葛拉斯為本頓維市(Bentonville)消防官，市議員柏卡特(Bill Burckart)就說：「很多人說這是仇恨犯罪，但你怎麼知道？你不能喝醉幹出蠢事嗎？」

阮連遭受攻擊的消息傳開後，當地亞裔人士議論紛紛，「為什麼消防員還沒被開除？打911真的安全嗎？」

雖然史諾葛拉斯承認說出「你不屬於美國」，但阿州司法系統仍無法認定此案為仇恨犯罪。阿州領袖對仇恨犯罪法律的立場仍相當分歧。每次提出對偏見行為的攻擊加強罰則，都會因保守派反對而功敗垂成；如何立法嚇阻仇恨，以及是否真的需要為此立法，一直是無解的難題。

日前退出共和黨的州參議員韓德蘭(Jim Hendren)就說：「20年來一直有人努力通過仇恨犯罪立法，但都面臨同樣的命運。」

仇恨犯罪 種族歧視 美國

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