「相信你的眼睛」跪頸案讓證據說話 檢方策略奏效

白人警察沙文被定罪。(美聯社)

「用你的常識去判斷。相信你的眼睛，相信你看到的。」明尼蘇達州 檢察官在白人警察 沙文(Derek Chauvin)遭控謀殺案結辯時，對陪審團做出直接了當的訴求；法律學者及警政專家指出，檢方在這起訴訟中擊出漂亮全壘打，一舉奏效的策略，就是讓證據說話。

曾任警察的昆尼別克大學(Quinnipiac University)犯罪司法學副教授圖瑞(Kalfani Ture)說，檢察官透過目擊者影片以及對陪審團強調「相信你的眼睛」，傳達訊息強而有力，是沙文被判有罪的主要因素。

「我不能呼吸」影片太震撼

目擊者拍下沙文對非洲裔男子佛洛伊德 (George Floyd)膝蓋壓頸達九分多鐘的影片，足以破解沙文的所有辯護說詞；影片當中可以聽到佛洛伊德多次說著：「我不能呼吸。」

圖瑞分析，面對檢方提供如山鐵證，沙文辯護律師幾乎無力招架，「被檢方完全碾壓。」

陪審團20日裁定沙文遭控二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名全數定罪，法官將於八周後宣判刑期，45歲的沙文最高面臨75年有期徒刑。

檢察官團隊「夢幻組合」

陪審團宣判後，明尼蘇達州檢察長艾里森(Keith Ellison)在記者會上說，這次檢察官團隊堪稱「夢幻組合」。

沙文辯護律師尼爾森(Eric Nelson)在法庭上的辯護理由包括，佛洛伊德死因為心臟疾病潛伏病因，解剖結果則在體內驗出芬太尼(fentanyl)、甲基安非他命(methamphetamine)；尼爾森也說，沙文當時與另外三名員警一同抵達現場，所作所為都合情合理，對佛洛伊德採行的擒拿術看起來雖然駭人，卻是授權使用的警方措施。

然而，多名員警出庭作證時則說，沙文過度使用武力。

康乃爾大學(Cornell University)法學教授薇樂瑞‧漢斯(Valerie Hans)表示，佛洛伊德死亡前被目擊者拍下的影片，加上專家、目擊者證詞，讓檢方對陪審團明確傳達沙文有罪的訴求。

漢斯說：「這起案件檢方原本就占上風，而他們的定罪論述也非常優異。」