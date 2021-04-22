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歧視…350年歷史問題 50年難根治

編譯潘勛／綜合21日電
明州白人警察沙文去年跪頸導致非裔男子佛洛伊德死亡後，他生前說的最後一句話「我不能呼吸」被大眾熟知。圖為民眾20日戴著印有「我不能呼吸」的口罩在當地集會。(美聯社)
明州白人警察沙文去年跪頸導致非裔男子佛洛伊德死亡後，他生前說的最後一句話「我不能呼吸」被大眾熟知。圖為民眾20日戴著印有「我不能呼吸」的口罩在當地集會。(美聯社)

非裔男子佛洛伊德去年5月不幸死於白人警察沙文膝蓋壓制，幾小時之後呼籲制止警方暴力對待非裔的運動便告展開，接下來11個月種族正義的呼聲似乎觸及全國各個層面，但很多非裔覺得真正的變革還渺茫難尋；學者指出，美國種族歧視長達350年多年，近50多年雖有改善，但要根治仍得放眼未來。

紐約時報報導，佛洛伊德之死引發全國省思，其規模為1960年代以來僅見；沙文20日遭判處有罪，民權人士取得些許慰藉，但警方殺害非裔事件依然層出不窮，最近一件發生距今還不到旬日，非裔男子萊特(Daunte Wright)遭警方槍殺。

芝加哥「基督三一聯合教會」(Trinity United Church of Christ)傳道人莫斯(Otis Moss III)指出，有人覺得過去一整年全國在清算種族歧視，其實不是；清算意味著深徹變化，但並沒那麼做，沙文遭判決有罪僅治標沒治本。

佛洛伊德案的整個軌跡，由他冤死、引發抗議，到沙文被定罪，都在新冠疫情的背景前上演，讓人更加注意到全國的種族不平等；疫情引發經濟混亂，有色族裔受創最深。

佛洛伊德案發之後幾個月，有些變化已然落實；幾十項警務改革法案在州級層次提出；大企業保證投注數十億元在增進種族平等；幾十名口發種族歧視言論的公職人員，由市長到消防隊長，在此之前或可容忍，但現在都已去職。

佛洛伊德案也曾引發共和黨民選官員及選民態度轉變，但隨著某些抗議事件轉趨暴戾，川普連任競選拿它們來做政治廣告，共和黨的轉變就退縮回去；選民被迫要在種族平等及法律秩序之間做個選擇，一度支持佛洛伊德的官員也告噤聲。

但是，目前一些非共和黨白人民眾益發警覺到種族不公，支持警務改革，也讓郊區有大學學歷選民，轉支持民主黨。

但民主黨政治人物自總統到各地市長都覺得苦惱，既譴責警方暴力，同時也得警告示威者別動武；學者指出，黑人宣洩政治怒火與暴力兩者之聯想，在美國根深柢固。

專家指出，美國種族歧視很嚴重，但歧視的惡習也在改進，兩者都是事實，畢竟種族問題長達350年，矯治才50多年，真要達成族群平等，求其完善速成，未免強人所難。

種族歧視 佛洛伊德 非裔

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