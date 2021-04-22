執勤致死…沙文罪名成立 明州史上第2位

白人警察沙文值勤殺人罪成，是明州「第二位」。圖為20日他被定罪後，民眾舉著被害人佛洛伊德的肖像歡呼。(Getty Images)

佛洛伊德(George Floyd)遭警膝押頸致死案，20日法院確認涉案警察 沙文(Derek Chauvin)二級謀殺等三項罪名成立；「全國公共廣播電台」(NPR)報導，雖然此案備受關注，引發巨大波瀾，沙文被定罪雖屬難得，但他卻是明尼蘇達州史上「第二位」因執勤時導致命案而被定罪的警察。

明尼蘇達州1858年加入聯邦以來，到沙文之前，只有2017年時，警察諾爾(Mohamed Noor)槍殺企圖靠近警車的賈斯汀·拉斯奇克(Justine Ruszczyk)；結果拉斯奇克是性騷擾事件報案人，而諾爾也因三級謀殺及過失殺人被判12年半徒刑，涉及到故意的二級謀殺罪不成立。

鮑林格林州立大學彙編的數據顯示，2005年至2020年間，全國只有五名非聯邦層級的執法人員因死亡事件而被依謀殺定罪。

白人警槍殺黑人事件占多數

這數字不但反映執法人員因死亡事件而被定罪的機率極低，更加敏感的是，「白人警槍殺黑人」的事件占多數；2015年以來，至少有135名非裔人士遭警槍殺，涉案警察75%為白人，使得警察暴力與種族的關係成為難以迴避的話題。

NPR在報導，包含拉斯奇克在內，11個近期受到矚目的死亡事件中，只有三件涉案警察被定罪；其中2014年槍殺麥唐納德(Laquan McDonald)的警察范戴克(Jason Van Dyke)，法院2018年確定其二級謀殺罪等成立，是芝加哥過去10年來首次有警察因謀殺而被定罪。

而去年3月發生肯塔基州三名警察在緝毒過程中，誤闖布倫娜·泰勒(Breonna Taylor)所住公寓，並在混亂中將其槍殺的事件，只有一名警察因「朝鄰居開槍」而被起訴。

其餘七件則都未起訴或是無罪，包括2014年8月的發生在密蘇里州佛格森市的18歲非裔青年布朗(Michael Brown)遭白人警察槍殺案，此案最終催生了「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)抗爭運動，不過陪審團並未定罪；至於同年7月發生，加納(Eric Garner)遭紐約市 警察鎖喉致死案，雖然紐約市警局明文禁止此舉，不過陪審團同樣沒有定罪。

法律團隊：正義來得很痛苦

而現在跪壓佛洛伊德致死的沙文被定罪，扶助佛洛伊德民事庭審判的法律團隊表示：正義來得「很痛苦」。