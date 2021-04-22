跪頸案另涉3警察被控教唆殺人 恐難脫身

白人警察沙文值勤殺人罪成，是明州「第二位」。圖為20日他被定罪後，民眾舉著被害人佛洛伊德的肖像歡呼。(Getty Images)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市前警察 沙文(Derek Chauvin)20日在非裔佛洛伊德 (George Floyd)遭壓頸致死案被判有罪後，辯護律師和法律組織均指出，這代表另外三名同遭控罪的前警察恐難脫身；他們已被排定8月受審。

三位涉案前警員萊恩(Thomas Lane)、昆恩(Alexander Kueng)、邵都(Tou Thao)均因佛洛伊德案被控兩項罪名：協助和教唆二級謀殺、協助和教唆過失殺人罪；三人的辯護律師均在法庭文件中表明，他們的委託人沒有串謀也無意協助沙文，不服控罪，要求撤銷指控。

沙文被判有罪後，洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授萊文森(Jessica Levinson)說：「儘管不該因有關聯而被認為有罪，但與你一起工作的人被判謀殺罪，對案子不利。」

萊文森說，沙文的行為已被認定是謀殺，「表示此案有嚴重不法行為，無論是否公平，都將歸咎到他們的身上。」

明尼蘇達大學法學院刑法學教授喬恩·李(Jon J. Lee)則說，要是沙文被判無罪，檢方就很難對另外三人定罪，可能直接撤銷控案；未來的審判，三位前警察可能強調沙文是當時在場的資深警察，自己相對資淺，可能會說：他們「相信沙文是被授權這麼做，所以沒有及時制止他。」

四位涉案警察的律師均曾要求分開受審，因為他們認為一起審判會導致委託人相互對立，有害公正審判權。

法官卡希爾(Peter Cahill)已拒絕此論調，但為避免疫情下法庭裡人太多，他將沙文的審判庭與其他三人分開。

明州 檢察官則拒絕分開審判四位警察，部分原因是費用太高、社區持續受創，而且他們認定這四名警官「合力作案」，指控證據也相同；法庭證據包括已在沙文審判中呈現過的警方隨身攝影機影片，內容是這幾位警察在佛洛伊德死亡前幾分鐘的行動。

喬恩·李表示，三名涉案警察被控犯下「協助或教唆二級謀殺罪」和「協助或教唆過失殺人罪」，針對前項指控，檢方必須證明，他們知道沙文的行為是攻擊、其行為正造成人身傷害、是非法的；至於後一項指控，檢方須證明「他們知道沙文的行為是非法的，且有造成人身傷害的危險，他們的行為是在刻意協助他。」