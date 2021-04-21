跪頸案╱ 沙文仍可領100萬退休金 部分由納稅人埋單

明州殺人警沙文被判有罪的消息傳出，在紐約市時報廣場上的大屏幕立即打出即時報導。(美聯社)

儘管前警員沙文在殺害非裔佛洛伊德案中被判有罪，但明尼蘇達州公職人員退休協會證實，沙文仍有資格保留其退休金 ；據有線電視新聞網(CNN)分析明州警察 薪資結構，沙文總計可領退休金逾100萬元，其中部分由納稅人埋單，平均每年可領州退休金5萬元。

沙文3月年滿45歲，他因佛洛伊德案已被警察部門開除，並被判謀殺罪成立；明州公職人員退休協會(Minnesota Public Employees Retirement Association，PERA)發言人安德森(Doug Anderson)20日說：「不管今日(判決)結果如何，沙文仍有資格領取退休金。他有資格自50歲開始領取因提早支領而金額減少的月退休金，或自55歲開始領取金額未減的退休金。」

明州法律：被解雇也享未來福利

某些州法律規定，公職人員若被判與工作有關重罪，退休金會被取消，但明州法律沒有這種規定；明州公職人員無論自願離職或因故被解雇，都有權享有未來福利。只有在他們自己選擇放棄未來福利，要求退還工作期間供款，才拿不到雇主資助的任何津貼。

安德森表示，「PERA根據明州法規管理該計畫，理監事和協會員工均無權增減、拒絕或撤銷福利。對現行法律的任何修改，都需要透過立法程序進行。」

警察工會為保護警察退休福利，爭取到只要人員受勞資契約保障，就極難奪走這些退休金；退休金是由納稅人、勞工和投資回報共同組成。

全國有不到一半的州允許剝奪被判重罪的警察退休金，有些州允許沒收被判性犯罪等特定罪名的警察退休金，但不包括被判過度使用武力的員警。

律師：退休金讓警不在乎被解雇

代表佛洛伊德家屬的律師史都華(Chris Stewart)曾要求修改警察退休金法；他去年6月聲明指出，「退休金是警察不在乎被解雇的一大主因；相關退休金法律必須改變，警察若被開除或被捕，必須完全失去退休金或大幅減少退休金。」