跪頸案╱拜登致電家屬：謝天謝地 正義現在降臨了

拜登總統與副總統賀錦麗20日傍晚在白宮就前警員沙文虐殺佛洛伊德案，罪有應得，感到如釋重負，但仍不足解決種族歧視問題。(美聯社)

明尼蘇達法院陪審團20日判決，跪壓黑人佛洛伊德 頸背致其於死的前明尼亞波利斯市白人警察沙文(Derek Chauvin)三項殺人罪名皆告成立，拜登 總統得知結果後致電佛洛伊德家屬說，「謝天謝地，至少正義現在降臨了。」

陪審團判處沙文二級、三級謀殺罪、二級過失致人於死三項罪名皆成立後，拜登說，雖然無法改變喪親之痛的事實，但至少正義降臨，「我們都感欣慰，不僅一項罪名成立，而是三項罪名都判有罪。」

賀錦麗：歷史將銘記這瞬間

副總統賀錦麗也致電佛洛伊德家屬表示，美國司法今日得以伸張，歷史將銘記這個瞬間。

前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)表示，佛洛伊德的家屬跟整個社會都要殺害他的兇手負起責任，今天大家如願以償。

參院多數黨領袖舒默表示，正義終於伸張，為此他向佛洛伊德的家屬表示感謝；沙文殺害佛洛伊德的視頻已永遠改變全國；然而，本案判決有罪，並不意味警方長期執法失當的問題已經解決，全國仍要致力於改變現況，如此才有意義。

明尼蘇達州長沃茲(Tim Walz)表示，今天的判決讓明州司法邁進重要的一步，審判結束了，但重責大任才剛開始。

哈佛大學法學教授特萊伯(Laurence Tribe)指出，沙文應該別想再自由地重見天日了，但光僅如此遠遠不夠，讓沙文得以謀殺佛洛伊德的體制必須變革，要不是旁觀者以iPhone手機拍下，沙文有可能還逍遙法外。

臉書創辦人兼執行長查克柏格表示，希望佛洛伊德及其親友能稍感欣慰，世人要團結起來，了解這項判決不是一切，還要更加努力，對抗種族歧視及不公不義。

投票權倡議人士史黛西‧亞伯拉罕(Stacy Abrams)指出，人民眼見為憑的證據，終於跟司法所見應究刑責吻合一致。

英相強生樂見定罪 向家屬致意

英國首相強生表示，佛洛伊德之死讓他驚駭，今日判決他喜聞樂見，他謹向佛洛伊德的親友致意問候。