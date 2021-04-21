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跪頸案╱白警3罪成立 面臨最高40年監禁

特派員黃惠玲／綜合報導
殺害佛洛伊德的前警員沙文(右)20日下午在庭上聆聽自己被宣判三項殺人重罪成立。(美聯社)
殺害佛洛伊德的前警員沙文(右)20日下午在庭上聆聽自己被宣判三項殺人重罪成立。(美聯社)

法官將在兩個月後量刑

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案，陪審團經過兩天共10.5小時的討論，對被告沙文(Derek Chauvin)有罪達成共識，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將在兩個月後量刑。

宣判後，45歲的沙文立即被法警戴上手銬，拉出法庭。(美聯社)
宣判後，45歲的沙文立即被法警戴上手銬，拉出法庭。(美聯社)

由五名男性與七名女性組成的陪審團19日結辯後，隨即討論但無結果，20日上午9時陪審團恢復協商，到下午3時30分左右，法院指陪審團已經達成協議，並在下午4時宣布結果。

沙文聆聽陪審團宣讀定罪時，因戴著口罩，幾乎無法看到任何反應，罪名成立後，沙文的保釋立即遭到撤銷，接著由法警戴上手銬後帶離法庭，法官將在兩個月後宣判刑期。

明州警員沙文執勤時單膝跪壓非洲裔佛洛伊德，致其窒息而死。(美聯社)
明州警員沙文執勤時單膝跪壓非洲裔佛洛伊德，致其窒息而死。(美聯社)

黑人遭警壓頸致死 引爆示威潮

佛洛伊德在去年5月25日，因涉嫌在一家雜貨店使用20元假鈔購買香菸遭店員報警；警方據報到場後，發現佛洛伊德和另外兩人坐在汽車內，其中1名警察萊恩拔出手槍命令佛洛伊德把手舉起，接著把他從車內拉出，幾分鐘後，佛洛伊德突然跌倒在地，他告訴警察自己患有幽閉恐懼症；這時沙文來到現場，和其他警員一起試圖把佛洛伊德押進警車。

接著沙文又把佛洛伊德從警車後座拉出來，導致佛洛伊德臉朝下跌倒在地，接著沙文就將膝蓋壓在其頸部；儘管佛洛伊德多次求救，沙文都不為所動，待發現佛洛伊德失去意識後，才緊急將其送往亨內平郡醫療中心，一小時後由院方宣布死亡。

此案發生後，引發全美「黑人的命也是命」示威狂潮；檢察官布萊克威爾(Jerry Blackwell)說，20日的結果告訴佛洛伊德家人：「他是大人物，他的生命很重要。」

聚集在明州明利納波里市「佛洛伊德廣場」的民眾20日聞訊後慶祝，都認為沙文罪有應得...
聚集在明州明利納波里市「佛洛伊德廣場」的民眾20日聞訊後慶祝，都認為沙文罪有應得，但並不能解決警民歧視的對峙關係。(美聯社)

300人群集歡呼擁抱 激動落淚

佛洛伊德的家人聚集在明市的一間會議室，陪審團宣讀結果後，會議室傳出歡呼聲；法院附近的公園聚集300多人歡呼、擁抱，有人激動落淚，許多民眾湧上明尼亞波利斯市中心周圍街道，汽車也頻按喇叭。

沙文因故意使用膝蓋襲擊佛洛伊德，導致佛洛伊德死亡，被控二級謀殺；並因其「思想墮落，罔顧人命」，遭控三級謀殺；二級過失殺人的指控，則是因沙文的「重大過失」，導致佛洛伊德的死亡。

每項控罪都單獨列入考慮是否定罪；二級謀殺罪成立的話，沙文最高可面臨40年監禁，三級謀殺可處最高25年徒刑，二級過失殺人最高監禁10年。

陪審團定罪後，將由法官擇期宣布量刑，沙文將以最嚴重的二級謀殺罪判處刑期，儘管該指控最多可判處40年監禁，但根據明尼蘇達州的量刑標準，對於沒有犯罪前科者，推定該指控大概只會判處12.5年徒刑。

佛洛伊德的弟弟20日聽到有罪判決後在記者會上拭淚。(美聯社)
佛洛伊德的弟弟20日聽到有罪判決後在記者會上拭淚。(美聯社)

佛洛伊德案從三周前開始審判，檢方共傳喚多達38名證人出庭作證；檢察官史萊賀(Steve Schleicher)向陪審團說，「你們要相信你們的眼睛」、「這不是警察執法，這是謀殺」。

被告方共傳喚七名證人，但沙文行使憲法權利放棄作證，辯方律師尼爾森(Eric Nelson)反駁，沙文使用武力雖令人反感，但當下是恰當的，且現場一群充滿敵意的旁觀者，分散了沙文的注意力。

尼爾森並指出，佛洛伊德的死是因為使用芬太尼(fentanyl)與甲基苯丙胺(methamphetamine)，以及他對警察的抵抗與潛在的心臟問題，並不是沙文的行為所致。

佛洛伊德 警察 黑人的命也是命

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