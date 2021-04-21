跪頸案╱12陪審員6白4黑2跨族裔 有護士、非裔祖母

民眾聽到白人警察沙文定罪後，激動落淚。(美聯社}

明尼蘇達州白人警察沙文20日經陪審團裁定，二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名全數成立，根據法院新聞稿，12名陪審團成員有六名白人，四名非洲裔，另外兩人為跨族裔背景。

沙文被控去年5月以膝蓋壓住非裔 男子佛洛伊德 後頸，導致佛洛伊德死亡；由於該案受到高度矚目，12名陪審團成員始終身分保密，不但姓名未公開，自從在明尼阿波利斯(Minneapolis)法院開審以來，外界從來不曾窺得陪審團身影。

五男七女組成的陪審團，19日在辯方結辯後進入審議(deliberations)；為避免有陪審團員被法官撤銷(dismissed)任務，在陪審團進入審議前，法官另外挑選了兩名白人女性為候補陪審團員。

沙文遭控謀殺案的陪審團篩選是在今年3月9日於明州漢尼平郡(Hennepin County)政府中心展開，3月23日敲定陪審團成員名單。

有線電視新聞網(CNN)報導，所有陪審團成員都來自漢尼平郡，根據人口統計資料，當地人口結構74%為白人，非裔占14%。

篩選陪審團員過程中，第一位獲得確認的是一名年約20多歲至30多歲之間的白人男性，職業為化學家；在長達16頁的法院問卷調查中，他形容自己擅長分析。

根據旁聽席媒體記者觀察，第二位確認加入陪審團的是一名年齡也在20多歲至30多歲之間的混血女性；第三名陪審團員則是30多歲的白人男性，職業為稽查員；他說，對於「黑人的命也是命 」(Black Lives Matter)社會運動大致支持，但並不完全認同抗爭群眾的作為。

第四名陪審團員為30多歲至40多歲間的非洲裔男性，14年前移民美國，目前服務於資訊科技業。

其他陪審團成員職業包括管理部門人員、護士、商業保險公司人員，還有一名50歲至60歲之間的非洲裔祖母，住家距佛洛伊德遭沙文膝蓋壓頸的事發地點，僅隔十條街。

遭到二級謀殺罪定罪的沙文，最高面臨40年有期徒刑，三級謀殺罪定罪最高面臨25年有期徒刑，二級殺人罪最高則面臨坐牢10年；法官卡希爾(Peter Cahill)將於八周之後宣判刑期。