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跪頸案結辯 檢方：白警的「自尊」害死佛洛伊德

編譯郭宣含／綜合19日電
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，檢察官史萊賀表示，沙文面對群眾時為保個人驕傲與自尊才會害佛洛伊德賠了性命。(美聯社)
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，檢察官史萊賀表示，沙文面對群眾時為保個人驕傲與自尊才會害佛洛伊德賠了性命。(美聯社)

明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)去年5月以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德(George Floyd)喪命，檢察官在結辯中表示，沙文面對群眾時為保個人驕傲與自尊才會害佛洛伊德賠了性命，辯方律師則辯駁他的動作是警察合理之舉；陪審團19日下午開始討論。

明尼蘇達州白人警察沙文(右)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，他的...
明尼蘇達州白人警察沙文(右)被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，他的律師尼爾森(左)說，沙文的動作是警察在當時的合理作法，無證據支持沙文蓄意非法用武。(美聯社)

「沙文不要讓這些圍觀群眾告訴他要怎麼做，他想幹嘛就幹嘛，而且要多久有多久，群眾無能為力，因為他握有權力。」檢察官史萊賀(Steve Schleicher)並表示，沙文面對群眾時想保有驕傲與自尊，「他想贏，佛洛伊德卻為此付出性命」。

這番言論是檢察官首度詳細探討沙文的想法，這些說法至關重要，恐成為沙文被控二級過失殺人罪、三級謀殺和二級謀殺罪的關鍵。

明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，圖為民權領...
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，圖為民權領袖夏普頓(Al Sharpton)與佛洛伊德家人在法庭外舉行記者會後遊行。(歐新社)

辯方律師尼爾森(Eric Nelson)則反駁，沙文的動作是警察在當時的合理作法，而且無證據支持沙文蓄意非法用武；他指出：「你得從合格警察標準的角度來看待此事，你得考慮到警察也是人，在高壓情況下可能犯錯。」

辯方稱佛洛伊德因心臟肥大而死，檢察官布萊克威爾(Jerry Blackwell)隨即反駁，「佛洛伊德會死是因為沙文的心眼太小」。

史萊賀質疑辯方所說的佛洛伊德死因，並要求陪審團思考，佛洛伊德如果未遭警察膝蓋壓頸，還會喪命嗎？

史萊賀表示：「被告清楚得很，但他就是沒做到。」他也反駁辯方稱佛洛伊德在逮捕過程中因狂妄而有「超級英雄般的力量」，他說佛洛伊德是凡人，沒有超級人類一說，那只存於漫畫中。

檢察官向法院展示佛洛伊德遭壓制時的傷口照片，凸顯對方當時呼吸相當困難；陪審團先前已看過這些照片，但這些照片直到19日才在法庭公開。

法官卡希爾(Peter Cahill)在結辯前後指示陪審團，並在傍晚5時後護送他們到庭外；陪審員共六名白人與六名非裔或多元族裔，他們將隔離審議，並在飯店過夜一晚。

明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，圖為民權領...
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命案19日結辯，圖為民權領袖夏普頓(Al Sharpton)與佛洛伊德家人在法庭外舉行記者會。(路透)

佛洛伊德 警察 非裔

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