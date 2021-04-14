國內恐攻事件 去年73起達高峰 多因「白人至上主義」

華盛頓郵報統計，國內恐怖攻擊事件於2020年達到高峰，且大多來自白人至上 主義者，一共出現73起攻擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies, CSIS)資料指出，國內恐怖攻擊事件主要出自極右派白人至上主義，以及反穆斯林與反政府極端分子。

目前美國面對的是近半個世紀以來國內威脅的高峰，右翼攻擊與密謀造成的死亡人數也超越左翼。自2015年起，極右派共發起267起攻擊或密謀，造成91死；極左派則是66起19死。

CSIS資料庫專案主任瓊斯(Seth Jones)表示：「案件來到數十年以來的新高讓人非常擔心，國人在情況惡化前了解威脅的嚴重性非常重要。」

而受害者的背景也相當廣闊，包括非裔 、猶太 人、移民、LGBTQ、亞裔與其他有色人種；遭受攻擊的宗教場所也包括清真寺、非裔教會、猶太教堂，就連墮胎診所與政府機關也不放過。過去六年，攻擊手段包括威脅、縱火、爆炸或開槍等。

極右與極左派攻擊接在2020年衝上新高，據CSIS自1994年建立資料庫起，去年73件極右分子攻擊為最多的一年，極左則是25件，包括企圖使火車出軌，妨礙油管建設，在警局塗鴉等；非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，明尼阿波利斯更有警車被燒毀。

去年唯一一件極左派攻擊事件發生在8月，一名前總統川普支持者在俄勒岡州波特蘭遭射殺，槍手自稱為極左派反法西斯主義運動(Antifa)支持者；這也是去年極左派造成的唯一一死，極右派則造成兩死。

然而1月6日的國會暴動，才讓人更加關注國內恐怖主義與仇恨暴力。聯邦調查局(FBI )局長雷伊(Christopher Wray)雷伊上個月在參院司法委員會表示：「1月6日並非單一事件，國內恐怖主義的問題長久以來已蔓延全國，短期內不會消失。」

1994年起，已出現共980件國內恐攻案。2009年國安局情資指出，「第一位非裔總統當選後，極右分子趁機做大，招募新成員，動員支持者。」，而近年更持續有現役或退役軍警涉案。