佛洛伊德案 聽審第11天 醫師：若沒被壓制…他還能活

佛洛伊德的弟弟菲利尼斯‧佛洛伊德12日作證時，不停拭淚。(路透)

明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德 (George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)壓頸致死案聽審進入第11天，檢察官12日傳喚最後一名證人，心臟科醫師李奇(Jonathan Rich)表示，佛洛伊德並無心臟病且他的身體對芬太尼(Fentanyl)的容忍度極高，毒品 並非致死原因，而是沙文的壓制導致佛洛伊德回天乏術。

「我想念他們」弟淚灑法庭

佛洛伊德的弟弟菲利尼斯‧佛洛伊德(Philonise Floyd)在以證人身分出席時，攜帶已故兄長和母親的照片，說道「我想念他們」。

來源：ABC News YouTube 頻道

芝加哥西北紀念醫院(Northwestern Memorial Hospital)心臟科醫師李奇審閱與佛洛伊德之死有關的訪談內容、影片、報告及驗屍結果後告訴陪審團：「佛洛伊德的死因與逮捕壓制時造成的心肺氧氣含量低有關，且發生潛在的體位性窒息(positional asphyxia)狀況。」

心臟科醫師李奇12日做為檢方證人時表示，佛洛伊德無心臟病，致死原因是沙文的壓制頸部。(美聯社)

李奇駁斥辯方律師聲稱佛洛伊德嗑藥過量致死的說法，稱佛洛伊德「受限於遭箝制的姿勢，無法運用所有的肌肉和副肌(accessory muscles)而無法呼吸，導致心臟和全身都沒有足夠的氧氣」。

法官布雷克威爾(Jerry Blackwell)問李奇，若佛洛伊德不是被壓制在地，是否有機會存活；對此，李奇答道：「就醫學而言肯定會，他的死絕對可以避免。」

另3名醫師也證實因缺氧而亡

在李奇作證之前，另外三名醫師托賓(Martin Tobin)、史莫克(William Smock)和琳賽‧湯瑪斯(Lindsey Thomas)也表示，佛洛伊德非因心臟宿疾而瞬間失去意識，而是長時間遭剝奪氧氣而逝。

至於辯方律師堅稱46歲的佛洛伊德濫用芬太尼，李奇認為毒品芬太尼或甲基苯丙胺(methamphetamine)與佛洛伊德之死並無獨立關係。

做為被告的前警員沙文(右)與律師，在庭上靜坐。(美聯社)

佛洛伊德39歲的弟弟菲利尼斯當天以證人身分出庭作證，憶述他的哥哥經常製作香蕉美乃滋三明治，訓練他踢足球，且在成長過程中在牆上幫他做記號量身高。

菲利尼斯展示已故母親與佛洛伊德年輕時候的照片說：「我想念他們。」

檢察官希望菲利尼斯的證詞可以感動陪審團，讓此案不僅是犯罪率中的一個數字；明尼蘇達州是少數允許「生命光輝」(spark of life)作為審查參考依據的州。

來源：NBC News YouTube頻道