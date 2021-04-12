疫情加歧視 7成12年級以下亞裔學生不敢上學

紐約市時報廣場日前舉行反歧視亞裔的示威抗議。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 期間，許多家長選擇讓子女遠距教學，盡量減少前往學校的天數、甚至完全不去學校；近期數據顯示，此現象尤以亞裔 為甚，專家分析其首要原因可能是因擔憂疫情，以及因疫情而被激化的反亞裔情緒。

比白人學生多了45個百分點

據全國公共廣播電台(NPR)9日報導，教育部 的數字顯示，截至今年2月，70%的亞裔幼兒園及12年級以下學生(K-12)依然「完全」仰賴線上教學，比率比西語裔學生多12個百分點、比非裔學生多15個百分點，更比白人學生多了45個百分點。

雖然亞裔在加州有龐大族群，而加州今年2月絕大部分學校仍尚未重啟；但數據顯示，亞裔學生不去學校的比率，不論東北部、中西部、南部，都是偏高的，顯示亞裔學生不去學校的情況，不但與重啟與否無關，還是遍及全國的現象。

「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)聯合創辦人張華耀(Russell Jeung)認為，此數字令人「震驚」，而造成此現象的原因，首要的兩個原因可能就是疫情及反亞裔情緒。

歧視亞裔、暴力事件頻傳

今年3月時就曾發生明尼蘇達州亞裔汪堂宗(Tsong Tong Vang，音譯)帶著他五歲孫子準備上校車時，遭到一名開車女性以反亞裔措詞辱罵及威脅；而同月發生的亞特蘭大槍擊案造成六人死亡的慘劇，更疑似衝著亞裔而來。

芝加哥伊利諾大學種族政治專家潘愛欣(OiYan Poon)也表示，身為父母及曾在學校親歷種族主義的過來人，她不覺得「現在是可以將自己子女送到學校的時候」。

亞裔對疫情的反應較為敏感可能也是原因；例如亞裔家庭中，數代住一起的比率相對其他族裔較多，家人為了顧慮家中長者的健康需更為小心；此外，亞裔學生傾向於就讀所謂「磁力學校」(Magnet school)，這需要更長的通勤時間，可能加大染疫風險。

對比台韓防疫 家長也有不滿

除此以外，亞裔的移民色彩較重，許多親人仍在亞洲母國，在聽聞或曾經歷過亞洲應對疫情的態度時，可能會對美國的防疫頗有微詞，特別是與韓國及台灣的對照下。

報導引述的專家擔憂，亞裔家長若長期仰賴遠距教育，可能影響子女的學習表現，尤其是對需要學習英語的子女而言。