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CDC：種族歧視「危及公衛」 重傷少數族裔

編譯林梅婕／綜合11日電
今年以來針對亞裔的攻擊事件不斷，許多亞裔仰賴大眾運輸，外出除怕感染病毒之外，更害怕無故遭攻擊。圖為洛杉磯市亞裔打出「我來自這裡，我是美國人」招牌。(歐新社)
今年以來針對亞裔的攻擊事件不斷，許多亞裔仰賴大眾運輸，外出除怕感染病毒之外，更害怕無故遭攻擊。圖為洛杉磯市亞裔打出「我來自這裡，我是美國人」招牌。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周曾於官方網站上發表聲明，指出種族歧視「已對公衛安全造成極大的威脅」。

瓦倫斯基在聲明中說：「愈來愈多的研究顯示，國內長達世紀之久的種族歧視問題已對有色人種造成深刻且負面的影響。」

瓦倫斯基還指出，有色人種的族群裡受到新冠肺炎疫情的破壞尤其嚴重，無論是確診或死亡人數的統計上，都有極大比例失衡的現象。

聲明中寫道：「為美國打造一個更健康的環境，我們必須正視國家系統及政策在幾個世代以來一直存在的不公不義，導致各族裔之間在醫療資源分配上的不平等。」

這項聲明是CDC「種族歧視與衛生議題」計畫的一部份；該機構稱此計畫以研究種族歧視對公衛造成的影響為中心，並致力於實踐醫療平等，他們也強調這項計畫不僅專於研究，也會採取實質行動。

「正視到種族歧視對我們的影響，這將不是件容易的事。」瓦倫斯基並指出：「但我知道我們可以做到，只要我們一起努力。」

美國醫學會(AMA)主席蘇珊‧貝莉(Susan Bailey)說：「基於新冠肺炎不斷對有色人種造成不平等的衝擊，是時候採取行動消滅、打擊系統性歧視，促使我們的公共衛生系統能更平等地待人。」

種族歧視 美國 新冠肺炎

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